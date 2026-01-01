Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة السلة / تصفيات كأس العالم 2027: السينغال تستضيف الجولة الثانية

كرة السلة / تصفيات كأس العالم 2027: السينغال تستضيف الجولة الثانية

تستمر تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027 في فيفري 2026، حيث تستضيف السينغال الجولة الثانية.

ستلتقي منتخبات المجموعة الثانية من التصفيات الأفريقية، والتي تضم السينغال ومدغشقر وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في قاعة داكار أرينا.

ستُقام هذه التصفيات في الفترة من 26 فيفري إلى 1 مارس 2026.

للتذكير، في المرحلة الأولى من هذه التصفيات، والتي جمعت منتخبات المجموعة الأولى، أنهت غينيا الجولة دون هزيمة، متقدمةً على تونس وجنوب السودان.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

371
الأخبار

باجة : حملات أمنية مكثفة تزامنًا مع رأس السنة الإدارية الجديدة

369
الأخبار

تمديد حالة الطوارئ بالبلاد التونسية لشهر إضافي
323
اقتصاد وأعمال

تحيين السعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز إلى 10.200 دينار للكيلوغرام
323
الأخبار

استئناف حركة المرور على الطريق السيارة باجة–تونس
319
الأخبار

إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحبي عتيق القاضي بسجنه مدة خمسة عشر عاما
312
اقتصاد وأعمال

890 26 مليون دينار: قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تسجّل مستوى قياسيًا تاريخيًا جديدًا
312
الأخبار

الفرجاني ساسي: “أردت الاحتفال بمباراتي رقم 100 مع المنتخب الوطني بالفوز” (فيديو)
300
الأخبار

إسماعيل الغربي يتحصل على جائزة رجل مباراة تونس و تنزانيا
290
الأخبار

السينغال تهزم بنين و تتصدر المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا
289
الأخبار

منتصر الطالبي : “مباراة مالي لن تكون سهلة” (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى