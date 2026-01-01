كرة السلة / تصفيات كأس العالم 2027: السينغال تستضيف الجولة الثانية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تستمر تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027 في فيفري 2026، حيث تستضيف السينغال الجولة الثانية.

ستلتقي منتخبات المجموعة الثانية من التصفيات الأفريقية، والتي تضم السينغال ومدغشقر وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في قاعة داكار أرينا.

ستُقام هذه التصفيات في الفترة من 26 فيفري إلى 1 مارس 2026.

للتذكير، في المرحلة الأولى من هذه التصفيات، والتي جمعت منتخبات المجموعة الأولى، أنهت غينيا الجولة دون هزيمة، متقدمةً على تونس وجنوب السودان.

