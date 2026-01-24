Français
كرة السلة – دورة دبي الدولية: فوز عريض للنادي الإفريقي على زامبوانغا

في أولى مبارياته في الدورة الودية الدولية لكرة السلة بدبي بالإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت 24 جانفي، تمكّن النادي الإفريقي من تحقيق فوز كبير على فريق زامبوانغا فالينتس (الفلبين) بنتيجة 96-77، بعدما أنهى الشوط الأول متقدّمًا 52-33.

ويتواجد النادي الإفريقي في المجموعة الثانية (المجموعة B) إلى جانب كل من الأهلي طرابلس (ليبيا)، بيروت (لبنان)، الكرامة (سوريا) وزامبوانغا فالينتس (الفلبين). وفي ما يلي بقية برنامج مباريات النادي الإفريقي في هذه المجموعة:

  • الاثنين 26 جانفي: النادي الإفريقي – الكرامة (سوريا) | الساعة 16:00

  • الثلاثاء 27 جانفي: النادي الإفريقي – بيروت (لبنان) | الساعة 16:00

  • الأربعاء 28 جانفي: النادي الإفريقي – الأهلي طرابلس (ليبيا) | الساعة 17:00

أما المجموعة الأولى (المجموعة A)، فتضم منتخب الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب أندية النصر (الإمارات)، الاتحاد (ليبيا)، الوحدة (سوريا) وحمص الفداء (سوريا).

