رياضة

كرة السلة – كأس السوبر للسيدات: الجمعية الرياضية بجمال تحرز كأس الأبطال

كرة السلة – كأس السوبر للسيدات: الجمعية الرياضية بجمال تحرز كأس الأبطال

تُوّجت الجمعية الرياضية بجمال بلقب كأس الأبطال للسيدات، إثر فوزها على النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة 77-69 (26-37 في نهاية الشوط الأول)، في مباراة سيطرت على مجرياتها في أغلب فتراتها.

ويُعد هذا التتويج الأول من نوعه في تاريخ الجمعية الرياضية بجمال.

النتائج بالتفصيل:

  • الربع الأول: النادي الرياضي الصفاقسي 15 – 19 الجمعية الرياضية بجمال (15-19)

  • نهاية الشوط الأول: النادي الرياضي الصفاقسي 26 – 37 الجمعية الرياضية بجمال (11-18)

  • الربع الثالث: النادي الرياضي الصفاقسي 44 – 57 الجمعية الرياضية بجمال (18-20)

  • النتيجة النهائية: النادي الرياضي الصفاقسي 69 – 77 الجمعية الرياضية بجمال (25-20)

