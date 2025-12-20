Français
كرة السلة – كأس تونس: برنامج مباريات الدور السادس عشر

في ما يلي برنامج المباريات الخاصة بالدور السادس عشر من كأس تونس لكرة السلة، وذلك عقب عملية سحب القرعة التي أجرتها الجامعة التونسية لكرة السلة (FTBB):

  • النادي الرياضي بحمام الأنفالزهراء الرياضية

  • النجم الرياضي بالرادسالملعب النابلي

  • النادي الرياضي بحمام سوسةالشبيبة الرياضية القيروانية

  • جمعية مقرين الرياضيةالنجم الرياضي الغوليتّي

  • الشبيبة الرياضية بوقطفةالدالية الرياضية بقرمبالية

يُذكر أنّ هذه المباريات ستُجرى يوم السبت 17 جانفي 2026.

