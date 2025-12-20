كرة السلة – كأس تونس: برنامج مباريات الدور السادس عشر

في ما يلي برنامج المباريات الخاصة بالدور السادس عشر من كأس تونس لكرة السلة، وذلك عقب عملية سحب القرعة التي أجرتها الجامعة التونسية لكرة السلة (FTBB):
-
النادي الرياضي بحمام الأنف – الزهراء الرياضية
-
النجم الرياضي بالرادس – الملعب النابلي
-
النادي الرياضي بحمام سوسة – الشبيبة الرياضية القيروانية
-
جمعية مقرين الرياضية – النجم الرياضي الغوليتّي
-
الشبيبة الرياضية بوقطفة – الدالية الرياضية بقرمبالية
يُذكر أنّ هذه المباريات ستُجرى يوم السبت 17 جانفي 2026.
