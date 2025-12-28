كرة السلة – مجموعة التتويج : برنامج مقابلات الجولة الأولى

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تدور غدا الإثنين مباريات الجولة الافتتاحية لمنافسات مجموعة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة. وفي ما يلي برنامج اللقاءات:

قاعة القرجاني (س 15) : النادي الإفريقي – الملعب النابلي

قاعة مزالي (س 17) : الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان

قاعة الأمير المنزه السابع (س 17) : شبيبة المنازه – النجم الساحلي

وتدخل الفرق هذه المرحلة برصيد النقاط التي تحصلت عليه في أعقاب المرحلة الأولى.

الترتيب

1- النادي الإفريقي 20

2- شبيبة القيروان 19

3- النجم الساحلي 18

4- الاتحاد المنستيري 18

5- الملعب النابلي 17

6- شبيبة المنازه 16

