كرة السلة – مجموعة التتويج : برنامج مقابلات الجولة الأولى

تدور غدا الإثنين مباريات الجولة الافتتاحية لمنافسات مجموعة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة. وفي ما يلي برنامج اللقاءات:
قاعة القرجاني (س 15) : النادي الإفريقي – الملعب النابلي
قاعة مزالي (س 17) : الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان
قاعة الأمير المنزه السابع (س 17) : شبيبة المنازه – النجم الساحلي
وتدخل الفرق هذه المرحلة برصيد النقاط التي تحصلت عليه في أعقاب المرحلة الأولى.
الترتيب
1- النادي الإفريقي 20
2- شبيبة القيروان 19
3- النجم الساحلي 18
4- الاتحاد المنستيري 18
5- الملعب النابلي 17
6- شبيبة المنازه 16
