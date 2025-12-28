Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة السلة – مجموعة التتويج : برنامج مقابلات الجولة الأولى

تدور غدا الإثنين مباريات الجولة الافتتاحية لمنافسات مجموعة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة. وفي ما يلي برنامج اللقاءات:

قاعة القرجاني (س 15) : النادي الإفريقي – الملعب النابلي

قاعة مزالي (س 17) : الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان

قاعة الأمير المنزه السابع (س 17) : شبيبة المنازه – النجم الساحلي

وتدخل الفرق هذه المرحلة برصيد النقاط التي تحصلت عليه في أعقاب المرحلة الأولى.

الترتيب
1- النادي الإفريقي 20
2- شبيبة القيروان 19
3- النجم الساحلي 18
4- الاتحاد المنستيري 18
5- الملعب النابلي 17
6- شبيبة المنازه 16

