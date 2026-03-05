كرة السلة – مجموعة التتويج : فوز الإتحاد المنستيري على جاره النجم الساحلي (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في مباراة نصف النهائي الثانية من مرحلة التتويج لكرة السلة، تغلب الإتحاد المنستيري على جاره النجم الساحلي بنتيجة 84-64.

أما في مباراة نصف النهائي الأولى، التي أقيمت يوم أمس الإربعاء، فازت الشبيبة القيروانية في قاعة القرجاني على النادي الأفريقي بنتيجة 87-84.

مباريات الإياب مقررة في نفس القاعات : السبت (النادي الأفريقي – الشبيبة القيروانية) والأحد (إتحاد المنستير – النجم الساحلي)، في مباراتين حاسمتين لبقية السلسلة.

