كرة السلة – مجموعة التتويج : فوز الإتحاد المنستيري على جاره النجم الساحلي (فيديو)

في مباراة نصف النهائي الثانية من مرحلة التتويج لكرة السلة، تغلب الإتحاد المنستيري على جاره النجم الساحلي بنتيجة 84-64.

أما في مباراة نصف النهائي الأولى، التي أقيمت يوم أمس الإربعاء، فازت الشبيبة القيروانية في قاعة القرجاني على النادي الأفريقي بنتيجة 87-84.

مباريات الإياب مقررة في نفس القاعات : السبت (النادي الأفريقي – الشبيبة القيروانية) والأحد (إتحاد المنستير – النجم الساحلي)، في مباراتين حاسمتين لبقية السلسلة.

