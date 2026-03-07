كرة السلة – نصف نهائي التتويج : الفريقي يعادل مع الشبيبة، برنامج يوم الأحد

لحساب المباراة الثانية من نصف نهائي مرحلة التتويج، التي أُقيمت اليوم السبت في قاعة القرجاني، وعلى عكس المباراة الاولى، خسرت شبيبة القيروان أمام النادي الأفريقي بنتيجة 86-74.
المباراة الثالثة مُقررة يوم الأربعاء في القيروان، وهي مباراة حاسمة لبقية السلسلة.
أما مباراة نصف النهائي الثانية، فستجمع بين فريق الإتحاد المنستيري والنجم الساحلي غدا الأحد 8 مارس، في قاعة المزالي بمدينة المنستر، الساعة 2:00 مساءً.
