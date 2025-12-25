Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة السلة – (Pro A): نتائج مباريات الجولة العاشرة

كرة السلة – (Pro A): نتائج مباريات الجولة العاشرة

في ما يلي النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت لحساب الجولة العاشرة والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة المحترفين «أ» لكرة السلة، والتي دارت هذا الخميس:

المجموعة الأولى (إ)
نادي كرة السلة بالمهدية 85 – 134 النادي الإفريقي
نجم حلق الواد 51 – 63 النجم الرياضي الساحلي
شبيبة المنازه 63 – 59 قرمبالية الرياضية

الترتيب
1ء النادي الإفريقي: 20 نقطة
2ء النجم الرياضي الساحلي: 18 نقطة
3ء شبيبة المنازه: 16 نقطة
4ء نجم حلق الواد: 13 نقطة
5ء قرمبالية الرياضية : 12 نقطة
6ء نادي كرة السلة بالمهدية: 11 نقطة

المجموعة الثانية (B)
اتحاد الأنصار 66 – 81 الاتحاد الرياضي المنستيري
الشبيبة الرياضية القيروانية 67 – 63 النجم الرياضي الرادسي
جمعية الحمامات 77 – 83 الملعب النابلي

الترتيب
1ء الشبيبة الرياضية القيروانية: 19 نقطة
2ء الاتحاد الرياضي المنستيري: 18 نقطة
3ء الملعب النابلي: 17 نقطة
4ء النجم الرياضي الرادسي: 14 نقطة
5ء اتحاد الأنصار: 11 نقطة
6ء جمعية الحمامات: 11 نقطة

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

395
أخر الأخبار

المنصة الرقمية للتشغيل من طالت بطالتهم: من يُشرف عليها وأي دور للبرلمان؟ إليك التفاصيل (فيديو)

330
الأخبار

الجزائر : ترامب يريد «رجلًا صارمًا» سفيرًا… و «صديقة» الجزائريين تغادر المشهد
315
الأخبار

لقطة إنسانية من مباراة تونس و أوغندا تخلّد في الذاكرة
315
الأخبار

كان 2025 – إلياس العاشوري: «نحن راضون جدًا عن الأداء وما قدمناه على أرضية الميدان» (فيديو)
308
الأخبار

سامي الطرابلسي : “اللاعبين كانوا في المستوى و أسعدوا الجماهير” (فيديو)
299
الأخبار

كأس إفريقيا للأمم 2025 – حنبعل المجبري: «شكرًا للمغرب على حسن التنظيم» (فيديو)
291
الأخبار

نادي سيون السويسري يختار طبرقة لإقامة تربصه التحضيري
286
الأخبار

اطلاق خدمة جديدية لطلب بطاقة التعريف الوطنية عن بعد لفائدة تلاميذ السنة الثالثة ثانوي
281
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: تحديد سعر “الباز” لزيت الزيتون بـ 10 دينارات للكلغ الواحد لا يمكن أن يغطي كلفة الانتاج [فيديو]
279
أخر الأخبار

في ولاية قفصة: وزير التجهيز والاسكان يطلع على سير عدد من المشاريع

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى