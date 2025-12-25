كرة السلة – (Pro A): نتائج مباريات الجولة العاشرة

في ما يلي النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت لحساب الجولة العاشرة والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة المحترفين «أ» لكرة السلة، والتي دارت هذا الخميس:
المجموعة الأولى (إ)
نادي كرة السلة بالمهدية 85 – 134 النادي الإفريقي
نجم حلق الواد 51 – 63 النجم الرياضي الساحلي
شبيبة المنازه 63 – 59 قرمبالية الرياضية
الترتيب
1ء النادي الإفريقي: 20 نقطة
2ء النجم الرياضي الساحلي: 18 نقطة
3ء شبيبة المنازه: 16 نقطة
4ء نجم حلق الواد: 13 نقطة
5ء قرمبالية الرياضية : 12 نقطة
6ء نادي كرة السلة بالمهدية: 11 نقطة
المجموعة الثانية (B)
اتحاد الأنصار 66 – 81 الاتحاد الرياضي المنستيري
الشبيبة الرياضية القيروانية 67 – 63 النجم الرياضي الرادسي
جمعية الحمامات 77 – 83 الملعب النابلي
الترتيب
1ء الشبيبة الرياضية القيروانية: 19 نقطة
2ء الاتحاد الرياضي المنستيري: 18 نقطة
3ء الملعب النابلي: 17 نقطة
4ء النجم الرياضي الرادسي: 14 نقطة
5ء اتحاد الأنصار: 11 نقطة
6ء جمعية الحمامات: 11 نقطة
