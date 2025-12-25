كرة السلة – (Pro A): نتائج مباريات الجولة العاشرة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ما يلي النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت لحساب الجولة العاشرة والأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة المحترفين «أ» لكرة السلة، والتي دارت هذا الخميس:

المجموعة الأولى (إ)

نادي كرة السلة بالمهدية 85 – 134 النادي الإفريقي

نجم حلق الواد 51 – 63 النجم الرياضي الساحلي

شبيبة المنازه 63 – 59 قرمبالية الرياضية

الترتيب

1ء النادي الإفريقي: 20 نقطة

2ء النجم الرياضي الساحلي: 18 نقطة

3ء شبيبة المنازه: 16 نقطة

4ء نجم حلق الواد: 13 نقطة

5ء قرمبالية الرياضية : 12 نقطة

6ء نادي كرة السلة بالمهدية: 11 نقطة

المجموعة الثانية (B)

اتحاد الأنصار 66 – 81 الاتحاد الرياضي المنستيري

الشبيبة الرياضية القيروانية 67 – 63 النجم الرياضي الرادسي

جمعية الحمامات 77 – 83 الملعب النابلي

الترتيب

1ء الشبيبة الرياضية القيروانية: 19 نقطة

2ء الاتحاد الرياضي المنستيري: 18 نقطة

3ء الملعب النابلي: 17 نقطة

4ء النجم الرياضي الرادسي: 14 نقطة

5ء اتحاد الأنصار: 11 نقطة

6ء جمعية الحمامات: 11 نقطة

