كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة عقب المباريات التي دارت بعد ظهر هذا السبت ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والإفريقية والأوروبية:
إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد 2 – 2 تشيلسي
مانشستر سيتي 3 – 0 وست هام يونايتد
برايتون أند هوف ألبيون 0 – 0 سندرلاند
وولفرهامبتون واندررز 0 – 2 برينتفورد
بورنموث 1 – 1 بيرنلي
توتنهام هوتسبير 1 – 2 ليفربول
إسبانيا – الدوري الإسباني (لاليغا)
ريال أوفييدو 0 – 0 سيلتا فيغو
ليفانتي 1 – 1 ريال سوسيداد
أوساسونا 3 – 0 ديبورتيفو ألافيس
ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)
كولن 0 – 1 يونيون برلين
فولفسبورغ 3 – 4 فرايبورغ
أوغسبورغ 0 – 0 فيردر بريمن
شتوتغارت 0 – 0 هوفنهايم
هامبورغ 1 – 1 آينتراخت فرانكفورت
لايبزيغ 1 – 3 باير ليفركوزن
إيطاليا – الدوري الإيطالي
لاتسيو 0 – 0 كريمونيزي
يوفنتوس 2 – 1 روما
فرنسا – كأس فرنسا
أولمبيك ماركوا 1 – 3 تروا
سان مور لوزيتانوس 0 – 1 ليل
بيشهايم 0 – 3 ميتز
تركيا – الدوري التركي الممتاز
قونيا سبور 1 – 1 قيصري سبور
إيوب سبور 0 – 3 فنربخشة
بشكتاش 1 – 0 ريزه سبور
الإمارات العربية المتحدة – دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس 0 – 3 خورفكان
عجمان 2 – 0 دبا الفجيرة
العين 2 – 0 اتحاد كلباء
الكويت – الدوري الكويتي الممتاز
كاظمة 1 – 0 النصر