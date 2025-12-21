كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات يوم الأحد (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت بعد ظهر هذا السبت ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والإفريقية والأوروبية:

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

أستون فيلا 1 – 1 مانشستر يونايتد

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

كالياري 2 – 2 بيزا

ساسولو 0 – 1 تورينو

ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)

ماينز 05 0 – 0 سانت باولي

هايدنهايم 0 – 2 بايرن ميونيخ

إسبانيا – الدوري الإسباني (لاليغا)

جيرونا 0 – 3 أتلتيكو مدريد

فياريال 0 – 2 برشلونة

فرنسا – كأس فرنسا

نيس 2 – 1 سانت إتيان

بورغ أون بريس 0 – 6 أولمبيك مرسيليا

ستراسبورغ 2 – 1 دونكيرك

كونكارنو 3 – 5 نانت

أوكسير 1 – 2 موناكو

تركيا – الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ)

ألانيا سبور 2 – 0 فاتح كاراغومروك

سويسرا – الدوري السويسري الممتاز

لوزان سبورت 0 – 4 لوتسيرن

لوغانو 3 – 0 يونغ بويز

غراسهوبر 1 – 2 سانت غالن

هولندا – الدوري الهولندي (إيريديفيزي)

أوترخت 1 – 2 آيندهوفن

فينورد 1 – 1 تفينتي

الإمارات العربية المتحدة – دوري أدنوك للمحترفين

البطائح 2 – 3 النصر

الجزيرة 4 – 1 الظفرة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



