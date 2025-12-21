كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات يوم الأحد (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت بعد ظهر هذا السبت ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والإفريقية والأوروبية:
إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا 1 – 1 مانشستر يونايتد
إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
كالياري 2 – 2 بيزا
ساسولو 0 – 1 تورينو
ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)
ماينز 05 0 – 0 سانت باولي
هايدنهايم 0 – 2 بايرن ميونيخ
إسبانيا – الدوري الإسباني (لاليغا)
جيرونا 0 – 3 أتلتيكو مدريد
فياريال 0 – 2 برشلونة
فرنسا – كأس فرنسا
نيس 2 – 1 سانت إتيان
بورغ أون بريس 0 – 6 أولمبيك مرسيليا
ستراسبورغ 2 – 1 دونكيرك
كونكارنو 3 – 5 نانت
أوكسير 1 – 2 موناكو
تركيا – الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ)
ألانيا سبور 2 – 0 فاتح كاراغومروك
سويسرا – الدوري السويسري الممتاز
لوزان سبورت 0 – 4 لوتسيرن
لوغانو 3 – 0 يونغ بويز
غراسهوبر 1 – 2 سانت غالن
هولندا – الدوري الهولندي (إيريديفيزي)
أوترخت 1 – 2 آيندهوفن
فينورد 1 – 1 تفينتي
الإمارات العربية المتحدة – دوري أدنوك للمحترفين
البطائح 2 – 3 النصر
الجزيرة 4 – 1 الظفرة
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب