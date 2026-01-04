كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات الأحد (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت بعد ظهر هذا الأحد ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والإفريقية والأوروبية:
إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
لاتسيو 0 – 2 نابولي
فيورنتينا 1 – 0 كريمونيزي
فيرونا 0 – 3 تورينو
إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
ليدز يونايتد 1 – 1 مانشستر يونايتد
توتنهام هوتسبير 1 – 0 سندرلاند
نيوكاسل يونايتد 2 – 0 كريستال بالاس
فولهام 2 – 2 ليفربول
إيفرتون 0 – 1 برينتفورد
مانشستر سيتي 1 – 1 تشيلسي
إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)
إشبيلية 0 – 3 ليفانتي
ريال مدريد 5 – 1 ريال بيتيس
ديبورتيفو ألافيس 1 – 1 ريال أوفييدو
مايوركا 1 – 2 جيرونا
فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
أولمبيك مرسيليا 0 – 2 نانت
لوهافر 2 – 1 أنجيه
بريست 2 – 0 أوكسير
لوريان 1 – 1 ميتز
السعودية – دوري روشن السعودي
الحزم 0 – 0 نيوم
ضمك 0 – 2 الهلال
القادسية 4 – 0 الرياض
