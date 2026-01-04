كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات الأحد (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت بعد ظهر هذا الأحد ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والإفريقية والأوروبية:

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

لاتسيو 0 – 2 نابولي

فيورنتينا 1 – 0 كريمونيزي

فيرونا 0 – 3 تورينو

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

ليدز يونايتد 1 – 1 مانشستر يونايتد

توتنهام هوتسبير 1 – 0 سندرلاند

نيوكاسل يونايتد 2 – 0 كريستال بالاس

فولهام 2 – 2 ليفربول

إيفرتون 0 – 1 برينتفورد

مانشستر سيتي 1 – 1 تشيلسي

إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)

إشبيلية 0 – 3 ليفانتي

ريال مدريد 5 – 1 ريال بيتيس

ديبورتيفو ألافيس 1 – 1 ريال أوفييدو

مايوركا 1 – 2 جيرونا

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

أولمبيك مرسيليا 0 – 2 نانت

لوهافر 2 – 1 أنجيه

بريست 2 – 0 أوكسير

لوريان 1 – 1 ميتز

السعودية – دوري روشن السعودي

الحزم 0 – 0 نيوم

ضمك 0 – 2 الهلال

القادسية 4 – 0 الرياض