كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت عصر اليوم السبت ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والأوروبية:

تركيا – كأس السوبر التركي

غلطة سراي 0 – 2 فنربخشة

ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)

يونيون برلين 2 – 2 ماينز 05

هايدنهايم 2 – 2 كولن

فرايبورغ 2 – 1 هامبورغ

باير ليفركوزن 1 – 4 شتوتغارت

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

أودينيزي 2 – 2 بيزا

كومو 1 – 1 بولونيا

روما 2 – 0 ساسولو

إنجلترا – كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون واندررز 6 – 1 شروزبري تاون

تشيلتنهام تاون 0 – 2 ليستر سيتي

إيفرتون 1 – 1 (بركلات الترجيح) سندرلاند

ماكليسفيلد 2 – 1 كريستال بالاس

ستوك سيتي 0 – 0 كوفنتري سيتي

شيفيلد وينزداي 0 – 2 برينتفورد

نيوكاسل يونايتد 2 – 2 بورنموث

مانشستر سيتي 10 – 1 إكسيتر سيتي

إيبسويتش تاون 2 – 1 بلاكبول

فولهام 3 – 1 ميدلزبره

دونكاستر روفرز 2 – 3 ساوثهامبتون

بيرنلي 5 – 1 ميلوول

إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)

ريال أوفييدو 1 – 1 ريال بيتيس

فياريال 2 – 0 ديبورتيفو ألافيس

جيرونا 1 – 0 أوساسونا

الإمارات العربية المتحدة – دوري أدنوك للمحترفين

الوحدة 0 – 0 الشارقة

السعودية – دوري روشن السعودي

نيوم 0 – 1 الفتح

الرياض 1 – 1 الفيحاء

الأخدود 0 – 0 الأهلي

فرنسا – كأس فرنسا

أورليان 1 – 3 موناكو

أنجيه 1 – 1 (بركلات الترجيح) تولوز

مونتروي 2 – 4 أميان

باستيا 0 – 2 تروا