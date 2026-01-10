كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت عصر اليوم السبت ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والأوروبية:
تركيا – كأس السوبر التركي
غلطة سراي 0 – 2 فنربخشة
ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)
يونيون برلين 2 – 2 ماينز 05
هايدنهايم 2 – 2 كولن
فرايبورغ 2 – 1 هامبورغ
باير ليفركوزن 1 – 4 شتوتغارت
إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
أودينيزي 2 – 2 بيزا
كومو 1 – 1 بولونيا
روما 2 – 0 ساسولو
إنجلترا – كأس الاتحاد الإنجليزي
وولفرهامبتون واندررز 6 – 1 شروزبري تاون
تشيلتنهام تاون 0 – 2 ليستر سيتي
إيفرتون 1 – 1 (بركلات الترجيح) سندرلاند
ماكليسفيلد 2 – 1 كريستال بالاس
ستوك سيتي 0 – 0 كوفنتري سيتي
شيفيلد وينزداي 0 – 2 برينتفورد
نيوكاسل يونايتد 2 – 2 بورنموث
مانشستر سيتي 10 – 1 إكسيتر سيتي
إيبسويتش تاون 2 – 1 بلاكبول
فولهام 3 – 1 ميدلزبره
دونكاستر روفرز 2 – 3 ساوثهامبتون
بيرنلي 5 – 1 ميلوول
إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)
ريال أوفييدو 1 – 1 ريال بيتيس
فياريال 2 – 0 ديبورتيفو ألافيس
جيرونا 1 – 0 أوساسونا
الإمارات العربية المتحدة – دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة 0 – 0 الشارقة
السعودية – دوري روشن السعودي
نيوم 0 – 1 الفتح
الرياض 1 – 1 الفيحاء
الأخدود 0 – 0 الأهلي
فرنسا – كأس فرنسا
أورليان 1 – 3 موناكو
أنجيه 1 – 1 (بركلات الترجيح) تولوز
مونتروي 2 – 4 أميان
باستيا 0 – 2 تروا