كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات الأحد (فيديو)

فيما يلي أبرز النتائج التي سجلت بعد المباريات التي أقيمت يوم الأحد في مختلف الدوريات والمسابقات العربية والأوروبية:

إيطاليا – الدوري الإيطالي الممتاز (Serie A)

ليتشي 1 – 2 بارما

فيورنتينا 1 – 1 ميلان

فيرونا 0 – 1 لاتسيو

ألمانيا – الدوري الألماني (Bundesliga)

بوروسيا مونشنغلادباخ 4 – 0 أوجسبورغ

بايرن ميونخ 8 – 1 فولفسبورغ

إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga)

رايو فايكانو 2 – 1 مايوركا

ليفانتي 1 – 1 إسبانيول

إنجلترا – كأس إنجلترا (FA Cup)

ديربي كاونتي 1 – 3 ليدز يونايتد

بورتسموث 1 – 4 أرسنال

هال سيتي 0 – 0 بلاكبيرن روفرز (بعد التمديد)

نوريتش سيتي 5 – 1 وولسال

شيفيلد يونايتد 3 – 4 مانسفيلد تاون

سوانزي سيتي 2 – 2 ويست بروميتش ألبيون (بعد التمديد)

ويست هام يونايتد 2 – 1 كوينز بارك رينجرز بعد الوقت الإضافي

مانشستر يونايتد 1 – 2 برايتون أند هوف ألبيون

فرنسا – كأس فرنسا (Coupe de France)

لو مان 0 – 0 نانسي

شانتيي 1 – 3 رين

ميتز 0 – 4 مونبلييه

نانت 1 – 1 نيس

هولندا – الدوري الهولندي الممتاز (Eredivisie)

هيرينفين 2 – 2 فينورد

تيلستار 2 – 3 أياكس

سبارتا روتردام 2 – 0 هيراكليس

الإمارات العربية المتحدة – دوري الخليج العربي (UAE Pro League)

شباب الأهلي 3 – 1 الوصل

