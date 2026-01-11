Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات الأحد (فيديو)

فيما يلي أبرز النتائج التي سجلت بعد المباريات التي أقيمت يوم الأحد في مختلف الدوريات والمسابقات العربية والأوروبية:

إيطاليا – الدوري الإيطالي الممتاز (Serie A)
ليتشي 1 – 2 بارما
فيورنتينا 1 – 1 ميلان
فيرونا 0 – 1 لاتسيو

ألمانيا – الدوري الألماني (Bundesliga)
بوروسيا مونشنغلادباخ 4 – 0 أوجسبورغ
بايرن ميونخ 8 – 1 فولفسبورغ

إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga)
رايو فايكانو 2 – 1 مايوركا
ليفانتي 1 – 1 إسبانيول

إنجلترا – كأس إنجلترا (FA Cup)
ديربي كاونتي 1 – 3 ليدز يونايتد
بورتسموث 1 – 4 أرسنال
هال سيتي 0 – 0 بلاكبيرن روفرز (بعد التمديد)
نوريتش سيتي 5 – 1 وولسال
شيفيلد يونايتد 3 – 4 مانسفيلد تاون
سوانزي سيتي 2 – 2 ويست بروميتش ألبيون (بعد التمديد)
ويست هام يونايتد 2 – 1 كوينز بارك رينجرز بعد الوقت الإضافي
مانشستر يونايتد 1 – 2 برايتون أند هوف ألبيون

فرنسا – كأس فرنسا (Coupe de France)
لو مان 0 – 0 نانسي
شانتيي 1 – 3 رين
ميتز 0 – 4 مونبلييه
نانت 1 – 1 نيس

هولندا – الدوري الهولندي الممتاز (Eredivisie)
هيرينفين 2 – 2 فينورد
تيلستار 2 – 3 أياكس
سبارتا روتردام 2 – 0 هيراكليس

الإمارات العربية المتحدة – دوري الخليج العربي (UAE Pro League)
شباب الأهلي 3 – 1 الوصل

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

422
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي يتحرّك لمعاينة أوضاع متساكني دوّار الحوش بنفزة من ولاية باجة

305
الأخبار

خطاب إيتو المؤثر بعد الخسارة أمام المغرب
266
الأخبار

أمطار غزيرة تضرب بريطانيا و انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل
260
الأخبار

مدرّب أجنبي مرشّح بقوة لقيادة المنتخب التونسي
258
الأخبار

ملك المغرب يعاني من ألم في أسفل الظهر مع تشنج عضلي
239
الأخبار

روسيا و الصين و إيران تبدأ مناورات بحرية في مياه جنوب إفريقيا
233
الأخبار

نيجيريا تٌقصي الجزائر و تصطدم بالمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا (فيديو)
230
الأخبار

تأجيل النظر في قضية فرار خمسة “مساجين إرهابيين” من سجن المرناقية
229
الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم : دعوة المدير الرياضي لتقديم تقرير عن كأس العرب وأفريقيا
226
الأخبار

5 مطالب مصرية بخصوص غزّة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى