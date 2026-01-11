كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات الأحد (فيديو)

فيما يلي أبرز النتائج التي سجلت بعد المباريات التي أقيمت يوم الأحد في مختلف الدوريات والمسابقات العربية والأوروبية:
إيطاليا – الدوري الإيطالي الممتاز (Serie A)
ليتشي 1 – 2 بارما
فيورنتينا 1 – 1 ميلان
فيرونا 0 – 1 لاتسيو
ألمانيا – الدوري الألماني (Bundesliga)
بوروسيا مونشنغلادباخ 4 – 0 أوجسبورغ
بايرن ميونخ 8 – 1 فولفسبورغ
إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga)
رايو فايكانو 2 – 1 مايوركا
ليفانتي 1 – 1 إسبانيول
إنجلترا – كأس إنجلترا (FA Cup)
ديربي كاونتي 1 – 3 ليدز يونايتد
بورتسموث 1 – 4 أرسنال
هال سيتي 0 – 0 بلاكبيرن روفرز (بعد التمديد)
نوريتش سيتي 5 – 1 وولسال
شيفيلد يونايتد 3 – 4 مانسفيلد تاون
سوانزي سيتي 2 – 2 ويست بروميتش ألبيون (بعد التمديد)
ويست هام يونايتد 2 – 1 كوينز بارك رينجرز بعد الوقت الإضافي
مانشستر يونايتد 1 – 2 برايتون أند هوف ألبيون
فرنسا – كأس فرنسا (Coupe de France)
لو مان 0 – 0 نانسي
شانتيي 1 – 3 رين
ميتز 0 – 4 مونبلييه
نانت 1 – 1 نيس
هولندا – الدوري الهولندي الممتاز (Eredivisie)
هيرينفين 2 – 2 فينورد
تيلستار 2 – 3 أياكس
سبارتا روتردام 2 – 0 هيراكليس
الإمارات العربية المتحدة – دوري الخليج العربي (UAE Pro League)
شباب الأهلي 3 – 1 الوصل
