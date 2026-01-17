كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجلة عقب المباريات التي أُقيمت بعد ظهر يوم السبت، ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والأوروبية:
إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد 2 – 0 مانشستر سيتي
تشيلسي 2 – 0 برينتفورد
توتنهام هوتسبير 1 – 2 وست هام يونايتد
سندرلاند 2 – 1 كريستال بالاس
ليدز يونايتد 1 – 0 فولهام
ليفربول 1 – 1 بيرنلي
إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
أودينيزي 0 – 1 إنترناسيونالي
نابولي 1 – 0 ساسولو
إسبانيا – الدوري الإسباني (لاليغا)
ريال مدريد 2 – 0 ليفانتي
مايوركا 3 – 2 أتلتيك بيلباو
ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)
هامبورغ 0 – 0 بوروسيا مونشنغلادباخ
كولن 2 – 1 ماينتس 05
هوفنهايم 1 – 0 باير ليفركوزن
فولفسبورغ 1 – 1 هايدنهايم
بوروسيا دورتموند 3 – 2 سانت باولي
فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
لنس 1 – 0 أوكسير
هولندا – الدوري الهولندي (إيرديفيزي)
أياكس أمستردام 2 – 2 غو أهيد إيغلز
قطر – دوري نجوم قطر
الريان 0 – 1 الشمال
السيلية 0 – 0 قطر
السعودية – دوري روشن السعودي
الفيحاء 1 – 1 ضمك
الخلود 0 – 1 الأهلي
الإمارات – دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان 0 – 0 النصر
الوصل 1 – 0 الجزيرة
العين 12 – 2 الوحدة
تركيا – الدوري التركي الممتاز
إسطنبول باشاك شهير 2 – 1 فاتح كاراغومروك
غلطة سراي 0 – 0 غازي عنتاب إف كيه