كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجلة عقب المباريات التي أُقيمت بعد ظهر يوم السبت، ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والأوروبية:

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد 2 – 0 مانشستر سيتي

تشيلسي 2 – 0 برينتفورد

توتنهام هوتسبير 1 – 2 وست هام يونايتد

سندرلاند 2 – 1 كريستال بالاس

ليدز يونايتد 1 – 0 فولهام

ليفربول 1 – 1 بيرنلي

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

أودينيزي 0 – 1 إنترناسيونالي

نابولي 1 – 0 ساسولو

إسبانيا – الدوري الإسباني (لاليغا)

ريال مدريد 2 – 0 ليفانتي

مايوركا 3 – 2 أتلتيك بيلباو

ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)

هامبورغ 0 – 0 بوروسيا مونشنغلادباخ

كولن 2 – 1 ماينتس 05

هوفنهايم 1 – 0 باير ليفركوزن

فولفسبورغ 1 – 1 هايدنهايم

بوروسيا دورتموند 3 – 2 سانت باولي

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

لنس 1 – 0 أوكسير

هولندا – الدوري الهولندي (إيرديفيزي)

أياكس أمستردام 2 – 2 غو أهيد إيغلز

قطر – دوري نجوم قطر

الريان 0 – 1 الشمال

السيلية 0 – 0 قطر

السعودية – دوري روشن السعودي

الفيحاء 1 – 1 ضمك

الخلود 0 – 1 الأهلي

الإمارات – دوري أدنوك للمحترفين

خورفكان 0 – 0 النصر

الوصل 1 – 0 الجزيرة

العين 12 – 2 الوحدة

تركيا – الدوري التركي الممتاز

إسطنبول باشاك شهير 2 – 1 فاتح كاراغومروك

غلطة سراي 0 – 0 غازي عنتاب إف كيه