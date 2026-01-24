Français
رياضة

كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت بعد ظهر يوم السبت، ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والأوروبية:

ألمانيا – البوندسليغا
باير ليفركوزن 1 – 0 فيردر بريمن
هايدنهايم 0 – 3 لايبزيغ
ماينتس 05 3 – 1 فولفسبورغ
بايرن ميونيخ 1 – 2 أوغسبورغ
آينتراخت فرانكفورت 1 – 3 هوفنهايم

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد 3 – 1 سندرلاند
مانشستر سيتي 2 – 0 وولفرهامبتون
بيرنلي 2 – 2 توتنهام هوتسبير
فولهام 2 – 1 برايتون آند هوف ألبيون

إسبانيا – لا ليغا
رايو فايكانو 1 – 3 أوساسونا
فالنسيا 3 – 2 إسبانيول

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
كومو 6 – 0 تورينو

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
رين 0 – 2 لوريان

إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا (الكاف)
باور ديناموز 0 – 0 ريفرز يونايتد
شبيبة القبائل 0 – 0 الجيش الملكي
الترجي الرياضي التونسي 1 – 0 سيمبا

هولندا – الدوري الهولندي الممتاز (إيريديفيزي)
أياكس 2 – 0 فولندام

السعودية – دوري روشن السعودي
الخليج 0 – 0 الشباب
الخلود 1 – 2 الاتفاق

الكويت – الدوري الكويتي الممتاز
الكويت 1 – 0 العربي

