كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت بعد ظهر يوم السبت، ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والأوروبية:

ألمانيا – البوندسليغا

باير ليفركوزن 1 – 0 فيردر بريمن

هايدنهايم 0 – 3 لايبزيغ

ماينتس 05 3 – 1 فولفسبورغ

بايرن ميونيخ 1 – 2 أوغسبورغ

آينتراخت فرانكفورت 1 – 3 هوفنهايم

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام يونايتد 3 – 1 سندرلاند

مانشستر سيتي 2 – 0 وولفرهامبتون

بيرنلي 2 – 2 توتنهام هوتسبير

فولهام 2 – 1 برايتون آند هوف ألبيون

إسبانيا – لا ليغا

رايو فايكانو 1 – 3 أوساسونا

فالنسيا 3 – 2 إسبانيول

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

كومو 6 – 0 تورينو

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

رين 0 – 2 لوريان

إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا (الكاف)

باور ديناموز 0 – 0 ريفرز يونايتد

شبيبة القبائل 0 – 0 الجيش الملكي

الترجي الرياضي التونسي 1 – 0 سيمبا

هولندا – الدوري الهولندي الممتاز (إيريديفيزي)

أياكس 2 – 0 فولندام

السعودية – دوري روشن السعودي

الخليج 0 – 0 الشباب

الخلود 1 – 2 الاتفاق

الكويت – الدوري الكويتي الممتاز

الكويت 1 – 0 العربي