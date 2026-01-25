كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات الأحد (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت عصر يوم الأحد، ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والأوروبية:

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

برينتفورد 0 – 2 نوتينغهام فورست

نيوكاسل يونايتد 0 – 2 أستون فيلا

كريستال بالاس 1 – 3 تشيلسي

آرسنال 2 – 3 مانشستر يونايتد

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

ساسولو 1 – 0 كريمونيزي

أتالانتا 4 – 0 بارما

جنوى 3 – 2 بولونيا

يوفنتوس 3 – 0 نابولي

ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)

بوروسيا مونشنغلادباخ 0 – 3 شتوتغارت

فرايبورغ 2 – 1 كولن

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

نانت 1 – 4 نيس

باريس سان جيرمان 0 – 0 أنجيه

ميتز 2 – 5 أولمبيك ليون

بريست 0 – 2 تولوز

إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)

أتلتيكو مدريد 3 – 0 مايوركا

برشلونة 3 – 0 ريال أوفييدو

ريال سوسيداد 1 – 0 سيلتا فيغو

إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا

سانت إيلوي لوبوبو 1 – 0 مولودية الجزائر

ستاد مالي باماكو 2 – 0 بيترو أتلتيكو

إفريقيا – كأس الكونفدرالية الإفريقية

نيروبي يونايتد 1 – 2 أزام

زيسكو يونايتد 0 – 1 كايزر تشيفز

سان بيدرو 1 – 2 أولمبيك آسفي

سينغيدا بلاك ستارز 1 – 0 أوتوهو ديو

هولندا – الدوري الهولندي (إيرديفيزي)

تلستار 0 – 1 ألكمار

غرونينغن 1 – 2 فورتونا سيتارد

أوتريخت 0 – 1 سبارتا روتردام

فينورد 4 – 2 هيراكليس

السعودية – دوري روشن السعودي