رياضة

كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات الأحد (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت عصر يوم الأحد، ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والأوروبية:

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

  • برينتفورد 0 – 2 نوتينغهام فورست

  • نيوكاسل يونايتد 0 – 2 أستون فيلا

  • كريستال بالاس 1 – 3 تشيلسي

  • آرسنال 2 – 3 مانشستر يونايتد

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

  • ساسولو 1 – 0 كريمونيزي

  • أتالانتا 4 – 0 بارما

  • جنوى 3 – 2 بولونيا

  • يوفنتوس 3 – 0 نابولي

ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)

  • بوروسيا مونشنغلادباخ 0 – 3 شتوتغارت

  • فرايبورغ 2 – 1 كولن

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

  • نانت 1 – 4 نيس

  • باريس سان جيرمان 0 – 0 أنجيه

  • ميتز 2 – 5 أولمبيك ليون

  • بريست 0 – 2 تولوز

إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)

  • أتلتيكو مدريد 3 – 0 مايوركا

  • برشلونة 3 – 0 ريال أوفييدو

  • ريال سوسيداد 1 – 0 سيلتا فيغو

إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا

  • سانت إيلوي لوبوبو 1 – 0 مولودية الجزائر

  • ستاد مالي باماكو 2 – 0 بيترو أتلتيكو

إفريقيا – كأس الكونفدرالية الإفريقية

  • نيروبي يونايتد 1 – 2 أزام

  • زيسكو يونايتد 0 – 1 كايزر تشيفز

  • سان بيدرو 1 – 2 أولمبيك آسفي

  • سينغيدا بلاك ستارز 1 – 0 أوتوهو ديو

هولندا – الدوري الهولندي (إيرديفيزي)

  • تلستار 0 – 1 ألكمار

  • غرونينغن 1 – 2 فورتونا سيتارد

  • أوتريخت 0 – 1 سبارتا روتردام

  • فينورد 4 – 2 هيراكليس

السعودية – دوري روشن السعودي

  • النجمة 1 – 3 القادسية

  • الرياض 1 – 1 الهلال

  • الفيحاء 0 – 0 الفتح

تعليقات

