كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات الأحد (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت عصر يوم الأحد، ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والأوروبية:
إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
برينتفورد 0 – 2 نوتينغهام فورست
نيوكاسل يونايتد 0 – 2 أستون فيلا
كريستال بالاس 1 – 3 تشيلسي
آرسنال 2 – 3 مانشستر يونايتد
إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
ساسولو 1 – 0 كريمونيزي
أتالانتا 4 – 0 بارما
جنوى 3 – 2 بولونيا
يوفنتوس 3 – 0 نابولي
ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)
فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)
أتلتيكو مدريد 3 – 0 مايوركا
برشلونة 3 – 0 ريال أوفييدو
ريال سوسيداد 1 – 0 سيلتا فيغو
إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا
إفريقيا – كأس الكونفدرالية الإفريقية
نيروبي يونايتد 1 – 2 أزام
زيسكو يونايتد 0 – 1 كايزر تشيفز
سان بيدرو 1 – 2 أولمبيك آسفي
سينغيدا بلاك ستارز 1 – 0 أوتوهو ديو
هولندا – الدوري الهولندي (إيرديفيزي)
السعودية – دوري روشن السعودي
النجمة 1 – 3 القادسية
الرياض 1 – 1 الهلال
الفيحاء 0 – 0 الفتح
