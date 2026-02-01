كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات يوم الأحد (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت عصر اليوم الأحد ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والأوروبية:

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد 3 – 2 فولهام

نوتنغهام فورست 1 – 1 كريستال بالاس

أستون فيلا 0 – 1 برينتفورد

توتنهام هوتسبير 2 – 2 مانشستر سيتي

إسبانيا – لا ليغا

ريال مدريد 2 – 1 رايو فاييكانو

ريال بيتيس 2 – 1 فالنسيا

خيتافي 0 – 0 سيلتا فيغو

ألمانيا – البوندسليغا

شتوتغارت 1 – 0 فرايبورغ

بوروسيا دورتموند 3 – 2 هايدنهايم

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

تورينو 1 – 0 ليتشي

كومو 0 – 0 أتالانتا

كريمونيزي 0 – 2 إنترناسيونالي

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

أولمبيك ليون 1 – 0 ليل

نيس 2 – 2 بريست

تولوز 0 – 0 أوكسير

أنجيه 1 – 0 ميتز

إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا (CAF)

سيمبا 2 – 2 الترجي الرياضي التونسي

بيراميدز إف سي 3 – 0 نهضة بركان

ريفرز يونايتد 0 – 1 باور دايناموز

إفريقيا – كأس الكونفدرالية الإفريقية (CAF)

كايزر تشيفز 1 – 0 زيسكو يونايتد

مانيما يونيون 2 – 1 الوداد الرياضي

ستيلينبوش 0 – 3 شباب بلوزداد

أوتوهو د’أويو 2 – 1 سينغيدا بلاك ستارز

جوليبا 0 – 0 اتحاد الجزائر

أزام 1 – 0 نايروبي يونايتد

هولندا – الدوري الهولندي (إيرديفيزي)

إكسلسيور 2 – 2 أياكس

آيندهوفن 3 – 0 فينورد

السعودية – دوري روشن السعودي

الشباب 1 – 0 الفيحاء

الفتح 0 – 1 الحزم

الاتحاد 1 – 0 النجمة

الإمارات – كأس رئيس الدولة

شباب الأهلي 3 – 1 خورفكان

الوحدة 2 – 3 دبي يونايتد

تركيا – الدوري التركي الممتاز

غنتشلربيرليغي 2 – 1 غازي عنتاب إف كيه

غلطة سراي 4 – 0 قيصري سبور