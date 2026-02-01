Français
كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات يوم الأحد (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت عصر اليوم الأحد ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والأوروبية:

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد 3 – 2 فولهام
نوتنغهام فورست 1 – 1 كريستال بالاس
أستون فيلا 0 – 1 برينتفورد
توتنهام هوتسبير 2 – 2 مانشستر سيتي

إسبانيا – لا ليغا
ريال مدريد 2 – 1 رايو فاييكانو
ريال بيتيس 2 – 1 فالنسيا
خيتافي 0 – 0 سيلتا فيغو

ألمانيا – البوندسليغا
شتوتغارت 1 – 0 فرايبورغ
بوروسيا دورتموند 3 – 2 هايدنهايم

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
تورينو 1 – 0 ليتشي
كومو 0 – 0 أتالانتا
كريمونيزي 0 – 2 إنترناسيونالي

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
أولمبيك ليون 1 – 0 ليل
نيس 2 – 2 بريست
تولوز 0 – 0 أوكسير
أنجيه 1 – 0 ميتز

إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا (CAF)
سيمبا 2 – 2 الترجي الرياضي التونسي
بيراميدز إف سي 3 – 0 نهضة بركان
ريفرز يونايتد 0 – 1 باور دايناموز

إفريقيا – كأس الكونفدرالية الإفريقية (CAF)
كايزر تشيفز 1 – 0 زيسكو يونايتد
مانيما يونيون 2 – 1 الوداد الرياضي
ستيلينبوش 0 – 3 شباب بلوزداد
أوتوهو د’أويو 2 – 1 سينغيدا بلاك ستارز
جوليبا 0 – 0 اتحاد الجزائر
أزام 1 – 0 نايروبي يونايتد

هولندا – الدوري الهولندي (إيرديفيزي)
إكسلسيور 2 – 2 أياكس
آيندهوفن 3 – 0 فينورد

السعودية – دوري روشن السعودي
الشباب 1 – 0 الفيحاء
الفتح 0 – 1 الحزم
الاتحاد 1 – 0 النجمة

الإمارات – كأس رئيس الدولة
شباب الأهلي 3 – 1 خورفكان
الوحدة 2 – 3 دبي يونايتد

تركيا – الدوري التركي الممتاز
غنتشلربيرليغي 2 – 1 غازي عنتاب إف كيه
غلطة سراي 4 – 0 قيصري سبور

