كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت يوم السبت 7 يناير، ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والأوروبية:

ألمانيا – الدوري الألماني (البوندسليغا)

سانت باولي 2 – 1 شتوتغارت

فولفسبورغ 1 – 2 بوروسيا دورتموند

هايدنهايم 0 – 2 هامبورغ

ماينتس 05 2 – 0 أوغسبورغ

فرايبورغ 1 – 0 فيردر بريمن

بوروسيا مونشنغلادباخ 1 – 1 باير ليفركوزن

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد 2 – 0 توتنهام هوتسبير

أرسنال 3 – 0 سندرلاند

وولفرهامبتون واندررز 1 – 3 تشيلسي

بيرنلي 0 – 2 وست هام يونايتد

فولهام 1 – 2 إيفرتون

بورنموث 1 – 1 أستون فيلا

نيوكاسل يونايتد 2 – 3 برينتفورد

إسبانيا – الليغا

برشلونة 3 – 0 مايوركا

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

جنوى 2 – 3 نابولي

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

لانس 3 – 1 رين

بريست 2 – 0 لوريان

إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا (كاف)

باور ديناموز 2 – 0 نهضة بركان

بترو أتلتيكو لواندا 1 – 1 سيمبا

الجيش الملكي الرباطي – يونغ أفريكانز

شبيبة القبائل – الأهلي

تركيا – الدوري التركي الممتاز

سامسون سبور 0 – 3 طرابزون سبور

الإمارات العربية المتحدة – دوري أدنوك للمحترفين

دبا الفجيرة 2 – 1 بني ياس

اتحاد كلباء 1 – 3 عجمان