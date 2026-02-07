كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت يوم السبت 7 يناير، ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والأوروبية:
ألمانيا – الدوري الألماني (البوندسليغا)
سانت باولي 2 – 1 شتوتغارت
فولفسبورغ 1 – 2 بوروسيا دورتموند
هايدنهايم 0 – 2 هامبورغ
ماينتس 05 2 – 0 أوغسبورغ
فرايبورغ 1 – 0 فيردر بريمن
بوروسيا مونشنغلادباخ 1 – 1 باير ليفركوزن
إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد 2 – 0 توتنهام هوتسبير
أرسنال 3 – 0 سندرلاند
وولفرهامبتون واندررز 1 – 3 تشيلسي
بيرنلي 0 – 2 وست هام يونايتد
فولهام 1 – 2 إيفرتون
بورنموث 1 – 1 أستون فيلا
نيوكاسل يونايتد 2 – 3 برينتفورد
إسبانيا – الليغا
برشلونة 3 – 0 مايوركا
إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
جنوى 2 – 3 نابولي
فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
لانس 3 – 1 رين
بريست 2 – 0 لوريان
إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا (كاف)
باور ديناموز 2 – 0 نهضة بركان
بترو أتلتيكو لواندا 1 – 1 سيمبا
الجيش الملكي الرباطي – يونغ أفريكانز
شبيبة القبائل – الأهلي
تركيا – الدوري التركي الممتاز
سامسون سبور 0 – 3 طرابزون سبور
الإمارات العربية المتحدة – دوري أدنوك للمحترفين
دبا الفجيرة 2 – 1 بني ياس
اتحاد كلباء 1 – 3 عجمان