كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات الأحد (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجلة عقب المباريات التي أُقيمت يوم الأحد 8 يناير، ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والأوروبية:
إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)
ديبورتيفو ألافيس 0 – 2 خيتافي
إشبيلية 1 – 1 جيرونا
أتلتيك بلباو 4 – 2 ليفانتي
أتلتيكو مدريد 0 – 1 ريال بيتيس
فالنسيا 0 – 2 ريال مدريد
إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون أند هوف ألبيون 0 – 1 كريستال بالاس
ليفربول 1 – 2 مانشستر سيتي
إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون أند هوف ألبيون 0 – 1 كريستال بالاس
ليفربول 1 – 2 مانشستر سيتي
إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
بولونيا 0 – 1 بارما
ليتشي 2 – 1 أودينيزي
ساسولو 0 – 5 إنتر
يوفنتوس 2 – 2 لاتسيو
ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)
كولن 1 – 2 لايبزيغ
بايرن ميونيخ 5 – 1 هوفنهايم
فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
نيس 0 – 0 موناكو
أنجيه 1 – 0 تولوز
لوهافر 2 – 1 ستراسبورغ
أوكسير 0 – 0 باريس
باريس سان جيرمان 5 – 0 أولمبيك مارسيليا
إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا (كاف)
ستاد مالي باماكو 1 – 0 الترجي الرياضي التونسي
ريفرز يونايتد 1 – 4 بيراميدز
إفريقيا – كأس الكونفدرالية الإفريقية (كاف)
زيسكو يونايتد 1 – 0 الزمالك
أوتوهو ديويو 3 – 0 ستيلينبوش
نيروبي يونايتد 0 – 1 الوداد البيضاوي
كايزر تشيفز 2 – 1 المصري
سينغيدا بلاك ستارز 0 – 1 شباب بلوزداد
أولمبيك آسفي 1 – 1 جوليبــا
هولندا – الدوري الهولندي (إيريديفيزي)
أوتريخت 0 – 1 فينورد
ألكمار 1 – 1 أياكس
غرونينغن 1 – 2 آيندهوفن
تركيا – الدوري التركي الممتاز
إيوب سبور 1 – 2 إسطنبول باشاك شهير
قونيا سبور 0 – 0 غوزتيبه
ريزه سبور 0 – 3 غلطة سراي
بشكتاش 2 – 2 ألانيا سبور
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب