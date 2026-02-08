كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات الأحد (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ما يلي أبرز النتائج المسجلة عقب المباريات التي أُقيمت يوم الأحد 8 يناير، ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والأوروبية:

إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)

ديبورتيفو ألافيس 0 – 2 خيتافي

إشبيلية 1 – 1 جيرونا

أتلتيك بلباو 4 – 2 ليفانتي

أتلتيكو مدريد 0 – 1 ريال بيتيس

فالنسيا 0 – 2 ريال مدريد

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

برايتون أند هوف ألبيون 0 – 1 كريستال بالاس

ليفربول 1 – 2 مانشستر سيتي

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

بولونيا 0 – 1 بارما

ليتشي 2 – 1 أودينيزي

ساسولو 0 – 5 إنتر

يوفنتوس 2 – 2 لاتسيو

ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)

كولن 1 – 2 لايبزيغ

بايرن ميونيخ 5 – 1 هوفنهايم

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

نيس 0 – 0 موناكو

أنجيه 1 – 0 تولوز

لوهافر 2 – 1 ستراسبورغ

أوكسير 0 – 0 باريس

باريس سان جيرمان 5 – 0 أولمبيك مارسيليا

إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا (كاف)

ستاد مالي باماكو 1 – 0 الترجي الرياضي التونسي

ريفرز يونايتد 1 – 4 بيراميدز

إفريقيا – كأس الكونفدرالية الإفريقية (كاف)

زيسكو يونايتد 1 – 0 الزمالك

أوتوهو ديويو 3 – 0 ستيلينبوش

نيروبي يونايتد 0 – 1 الوداد البيضاوي

كايزر تشيفز 2 – 1 المصري

سينغيدا بلاك ستارز 0 – 1 شباب بلوزداد

أولمبيك آسفي 1 – 1 جوليبــا

هولندا – الدوري الهولندي (إيريديفيزي)

أوتريخت 0 – 1 فينورد

ألكمار 1 – 1 أياكس

غرونينغن 1 – 2 آيندهوفن

تركيا – الدوري التركي الممتاز

إيوب سبور 1 – 2 إسطنبول باشاك شهير

قونيا سبور 0 – 0 غوزتيبه

ريزه سبور 0 – 3 غلطة سراي

بشكتاش 2 – 2 ألانيا سبور

