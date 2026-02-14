Français
كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة في ختام المباريات التي أُقيمت هذا السبت في مختلف البطولات والمسابقات العربية والأوروبية:

ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)
باير ليفركوزن 4 – 0 سانت باولي
آينتراخت فرانكفورت 3 – 0 بوروسيا مونشنغلادباخ
فيردر بريمن 0 – 3 بايرن ميونيخ
هامبورغ 3 – 2 يونيون برلين
هوفنهايم 3 – 0 فرايبورغ
شتوتغارت 3 – 1 كولن

إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)
إسبانيول 2 – 2 سيلتا فيغو
خيتافي 2 – 1 فياريال
إشبيلية 1– 1 ديبورتيفو ألافيس
 ريال مدريد 4 – 1 ريال سوسيداد

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
كومو 1 – 2 فيورنتينا
لاتسيو 0 – 2 أتالانتا
 إنتر ميلان 3 – 2 يوفنتوس

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
أولمبيك مارسيليا 2 – 1 ستراسبورغ
ليل 1 – 1 بريست
 باريس ف سي 0 – 3 لانس

إنجلترا – كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي 2 – 0 سالفورد سيتي
نورويتش سيتي 3 – 1 وست بروميتش ألبيون
أستون فيلا 1 – 3 نيوكاسل يونايتد
 ليفربول 3 – 0 برايتون آند هوف ألبيون

إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا (كاف)
الهلال أم درمان 1 – 0 سانت إيلوي لوبوبو
ماميلودي صنداونز 2 – 0 مولودية الجزائر
الترجي الرياضي التونسي 2 – 0 بيترو أتلتيكو دي لواندا
سيمبا 1 – 0 ستاد مالي باماكو
بيراميدز 3 – 1 باور ديناموز
نهضة بركان 3 – 0 ريفرز يونايتد

إفريقيا – كأس الكونفدرالية الإفريقية (كاف)
المصري البورسعيدي 1 – 0 زيسكو يونايتد
الزمالك 2 – 1 كايزر تشيفز
اتحاد الجزائر 0 – 0 أولمبيك آسفي

