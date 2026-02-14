كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة في ختام المباريات التي أُقيمت هذا السبت في مختلف البطولات والمسابقات العربية والأوروبية:

ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)

باير ليفركوزن 4 – 0 سانت باولي

آينتراخت فرانكفورت 3 – 0 بوروسيا مونشنغلادباخ

فيردر بريمن 0 – 3 بايرن ميونيخ

هامبورغ 3 – 2 يونيون برلين

هوفنهايم 3 – 0 فرايبورغ

شتوتغارت 3 – 1 كولن

إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)

إسبانيول 2 – 2 سيلتا فيغو

خيتافي 2 – 1 فياريال

إشبيلية 1– 1 ديبورتيفو ألافيس

ريال مدريد 4 – 1 ريال سوسيداد

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

كومو 1 – 2 فيورنتينا

لاتسيو 0 – 2 أتالانتا

إنتر ميلان 3 – 2 يوفنتوس

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

أولمبيك مارسيليا 2 – 1 ستراسبورغ

ليل 1 – 1 بريست

باريس ف سي 0 – 3 لانس

إنجلترا – كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي 2 – 0 سالفورد سيتي

نورويتش سيتي 3 – 1 وست بروميتش ألبيون

أستون فيلا 1 – 3 نيوكاسل يونايتد

ليفربول 3 – 0 برايتون آند هوف ألبيون

إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا (كاف)

الهلال أم درمان 1 – 0 سانت إيلوي لوبوبو

ماميلودي صنداونز 2 – 0 مولودية الجزائر

الترجي الرياضي التونسي 2 – 0 بيترو أتلتيكو دي لواندا

سيمبا 1 – 0 ستاد مالي باماكو

بيراميدز 3 – 1 باور ديناموز

نهضة بركان 3 – 0 ريفرز يونايتد

إفريقيا – كأس الكونفدرالية الإفريقية (كاف)

المصري البورسعيدي 1 – 0 زيسكو يونايتد

الزمالك 2 – 1 كايزر تشيفز

اتحاد الجزائر 0 – 0 أولمبيك آسفي