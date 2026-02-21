كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

فيما يلي أبرز النتائج التي أسفرت عنها المباريات التي أُقيمت يوم السبت 21 فيفري، ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والأوروبية:
إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي 1 – 1 بيرنلي
أستون فيلا 1 – 1 ليدز يونايتد
برينتفورد 0 – 2 برايتون أند هوف ألبيون
وست هام يونايتد 0 – 0 بورنموث
إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)
ريال سوسيداد 3 – 3 ريال أوفييدو
ريال بيتيس 1 – 1 رايو فاييكانو
أوساسونا 2 – 1 ريال مدريد
إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
يوفنتوس 0 – 2 كومو
ليتشي 0 – 0 إنترناسيونالي
ألمانيا – الدوري الألماني (البوندسليغا)
كولن 2 – 2 هوفنهايم
بايرن ميونيخ 3 – 2 آينتراخت فرانكفورت
يونيون برلين 1 – 0 باير ليفركوزن
فولفسبورغ 2 – 3 أوغسبورغ
لايبزيغ 2 – 2 بوروسيا دورتموند
فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
لانس 2 – 3 موناكو
تولوز 0 – 1 باريس
قطر – دوري نجوم قطر
الدحيل 0 – 1 العربي
تركيا – الدوري التركي الممتاز
إيوب سبور 1 – 0 غنتشلربيرليغي
ألانيا سبور 1 – 2 إسطنبول باشاك شهير
قونيا سبور 2 – 0 غلطة سراي
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب