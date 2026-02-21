كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

فيما يلي أبرز النتائج التي أسفرت عنها المباريات التي أُقيمت يوم السبت 21 فيفري، ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والأوروبية:

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي 1 – 1 بيرنلي

أستون فيلا 1 – 1 ليدز يونايتد

برينتفورد 0 – 2 برايتون أند هوف ألبيون

وست هام يونايتد 0 – 0 بورنموث

إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)

ريال سوسيداد 3 – 3 ريال أوفييدو

ريال بيتيس 1 – 1 رايو فاييكانو

أوساسونا 2 – 1 ريال مدريد

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

يوفنتوس 0 – 2 كومو

ليتشي 0 – 0 إنترناسيونالي

ألمانيا – الدوري الألماني (البوندسليغا)

كولن 2 – 2 هوفنهايم

بايرن ميونيخ 3 – 2 آينتراخت فرانكفورت

يونيون برلين 1 – 0 باير ليفركوزن

فولفسبورغ 2 – 3 أوغسبورغ

لايبزيغ 2 – 2 بوروسيا دورتموند

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

لانس 2 – 3 موناكو

تولوز 0 – 1 باريس

قطر – دوري نجوم قطر

الدحيل 0 – 1 العربي

تركيا – الدوري التركي الممتاز

إيوب سبور 1 – 0 غنتشلربيرليغي

ألانيا سبور 1 – 2 إسطنبول باشاك شهير

قونيا سبور 2 – 0 غلطة سراي