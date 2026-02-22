Français
رياضة

كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات الأحد (فيديو)

فيما يلي أبرز نتائج مباريات الأحد 22 فبراير في مختلف الدوريات والبطولات العربية والأوروبية:

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس 1 – 0 وولفرهامبتون واندررز
نوتنغهام فورست 0 – 1 ليفربول
سندرلاند 1 – 3 فولهام

إسبانيا – الدوري الإسباني
خيتافي 0 – 1 إشبيلية
برشلونة 3 – 0 ليفانتي

إيطاليا – الدوري الإيطالي
جنوى 3 – 0 تورينو
أتالانتا 2 – 1 نابولي

ألمانيا – الدوري الألماني
فرايبورغ 2 – 1 بوروسيا مونشنغلادباخ

فرنسا – الدوري الفرنسي
أوكسير 0 – 3 رين

هولندا – الدوري الهولندي الممتاز
إيه زد 3 – 1 سبارتا روتردام

تركيا – الدوري التركي الممتاز
قيصري سبور 1 – 0 أنطاليا سبور
غازي عنتاب 1 – 2 طرابزون سبور

