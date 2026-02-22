كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات الأحد (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فيما يلي أبرز نتائج مباريات الأحد 22 فبراير في مختلف الدوريات والبطولات العربية والأوروبية:

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس 1 – 0 وولفرهامبتون واندررز

نوتنغهام فورست 0 – 1 ليفربول

سندرلاند 1 – 3 فولهام

إسبانيا – الدوري الإسباني

خيتافي 0 – 1 إشبيلية

برشلونة 3 – 0 ليفانتي

إيطاليا – الدوري الإيطالي

جنوى 3 – 0 تورينو

أتالانتا 2 – 1 نابولي

ألمانيا – الدوري الألماني

فرايبورغ 2 – 1 بوروسيا مونشنغلادباخ

فرنسا – الدوري الفرنسي

أوكسير 0 – 3 رين

هولندا – الدوري الهولندي الممتاز

إيه زد 3 – 1 سبارتا روتردام

تركيا – الدوري التركي الممتاز

قيصري سبور 1 – 0 أنطاليا سبور

غازي عنتاب 1 – 2 طرابزون سبور

