كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات الأحد (فيديو)

فيما يلي أبرز نتائج مباريات الأحد، 1 مارس، في مختلف الدوريات والبطولات العربية والأوروبية:
إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام 2 – 1 توتنهام هوتسبير
مانشستر يونايتد 2 – 1 كريستال بالاس
برايتون وهوف ألبيون 2 – 1 نوتنغهام فورست
أرسنال 2 – 1 تشيلسي
إسبانيا – الدوري الإسباني
إلتشي 2 – 2 إسبانيول
فالنسيا 1 – 0 أوساسونا
ريال بيتيس 2 – 0 إشبيلية
إيطاليا – الدوري الإيطالي
كريمونيزي 0 – 2 ميلان
ساسولو 2 – 1 أتالانتا
تورينو 2 – 0 لاتسيو
ألمانيا – الدوري الألماني
شتوتغارت 4 – 0 فولفسبورغ
آينتراخت فرانكفورت 2 – 0 فرايبورغ
فرنسا – الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان 1-0 نيس
ليل 1 – 0 نانت
لوريان 2 – 2 أوكسير
ميتز 0 – 1 بريست
تركيا – الدوري الممتاز
جينجليربيرليجي 0 – 0 قيصري سبور
أنطاليا سبور 2 – 2 فنربخشة
سامسون سبور 0 – 0 غازينتاب
