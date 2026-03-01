كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات الأحد (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فيما يلي أبرز نتائج مباريات الأحد، 1 مارس، في مختلف الدوريات والبطولات العربية والأوروبية:

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

فولهام 2 – 1 توتنهام هوتسبير

مانشستر يونايتد 2 – 1 كريستال بالاس

برايتون وهوف ألبيون 2 – 1 نوتنغهام فورست

أرسنال 2 – 1 تشيلسي

إسبانيا – الدوري الإسباني

إلتشي 2 – 2 إسبانيول

فالنسيا 1 – 0 أوساسونا

ريال بيتيس 2 – 0 إشبيلية

إيطاليا – الدوري الإيطالي

كريمونيزي 0 – 2 ميلان

ساسولو 2 – 1 أتالانتا

تورينو 2 – 0 لاتسيو

ألمانيا – الدوري الألماني

شتوتغارت 4 – 0 فولفسبورغ

آينتراخت فرانكفورت 2 – 0 فرايبورغ

فرنسا – الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان 1-0 نيس

ليل 1 – 0 نانت

لوريان 2 – 2 أوكسير

ميتز 0 – 1 بريست

تركيا – الدوري الممتاز

جينجليربيرليجي 0 – 0 قيصري سبور

أنطاليا سبور 2 – 2 فنربخشة

سامسون سبور 0 – 0 غازينتاب

