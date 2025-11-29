كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة بعد نهاية المباريات التي دارت بعد ظهر السبت في مختلف البطولات والمسابقات العربية والإفريقية والأوروبية:

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

ساندرلاند 3 – 2 بورنموث

مانشستر سيتي 3 – 2 ليدز يونايتد

برينتفورد 3 – 1 بيرنلي

إيفرتون ١ – ٤ نيوكاسل يونايتد

إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)

مايوركا 2 – 2 أوساسونا

برشلونة 3 – 1 ديبورتيفو ألافيس

ليفانتي 0 – 2 أتلتيك بيلباو

ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)

فيردر بريمن 1 – 1 كولن

بايرن ميونيخ 3 – 1 سانت باولي

هوفنهايم 3 – 0 أوغسبورغ

يونيون برلين 1 – 2 هايدنهايم

باير ليفركوزن 1 – 2 بوروسيا دورتموند

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

بارما 0 – 2 أودينيزي

جنوى 2 – 1 هيلاس فيرونا

يوفنتوس 2 – 1 كالياري

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

موناكو 1 – 0 باريس سان جيرمان

باريس 1 – 1 أوكسير

إفريقيا – دوري أبطال أفريقيا

باور دايناموز 0 – 1 بيراميدز

بترو دي لواندا 1 – 1 الترجي الرياضي التونسي

إفريقيا – كأس الكونفدرالية الأفريقية

أوتوهو دويو 4 – 1 شباب بلوزداد

كايزر شيفس 1 – 1 الزمالك

السعودية – كأس الملك

الهلال 4 – 1 الفتح

الاتحاد 4 – 1 الشباب

تركيا – الدوري التركي (سوبر ليغ)

ريزاسبور 0 – 1 قيصري سبور

غازي عنتاب 1 – 2 إيوب سبور

قاسم باشا 1 – 3 إسطنبول باشاك شهير

طرابزون سبور 3 – 1 قونية سبور

