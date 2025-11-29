Français
كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة بعد نهاية المباريات التي دارت بعد ظهر السبت في مختلف البطولات والمسابقات العربية والإفريقية والأوروبية:

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
ساندرلاند 3 – 2 بورنموث
مانشستر سيتي 3 – 2 ليدز يونايتد
برينتفورد 3 – 1 بيرنلي
إيفرتون ١ – ٤ نيوكاسل يونايتد

إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)
مايوركا 2 – 2 أوساسونا
برشلونة 3 – 1 ديبورتيفو ألافيس
ليفانتي 0 – 2 أتلتيك بيلباو

ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)
فيردر بريمن 1 – 1 كولن
بايرن ميونيخ 3 – 1 سانت باولي
هوفنهايم 3 – 0 أوغسبورغ
يونيون برلين 1 – 2 هايدنهايم
باير ليفركوزن 1 – 2 بوروسيا دورتموند

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
بارما 0 – 2 أودينيزي
جنوى 2 – 1 هيلاس فيرونا
يوفنتوس 2 – 1 كالياري

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
موناكو 1 – 0 باريس سان جيرمان
باريس 1 – 1 أوكسير

إفريقيا – دوري أبطال أفريقيا
باور دايناموز 0 – 1 بيراميدز
بترو دي لواندا 1 – 1 الترجي الرياضي التونسي

إفريقيا – كأس الكونفدرالية الأفريقية
أوتوهو دويو 4 – 1 شباب بلوزداد
كايزر شيفس 1 – 1 الزمالك

السعودية – كأس الملك
الهلال 4 – 1 الفتح
الاتحاد 4 – 1 الشباب

تركيا – الدوري التركي (سوبر ليغ)
ريزاسبور 0 – 1 قيصري سبور
غازي عنتاب 1 – 2 إيوب سبور
قاسم باشا 1 – 3 إسطنبول باشاك شهير
طرابزون سبور 3 – 1 قونية سبور

