رياضة

كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات الأحد (فيديو)

فيما يلي أبرز النتائج المسجّلة خلال مباريات ظهر يوم الأحد في مختلف البطولات والمسابقات العربية والإفريقية والأوروبية:

إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga)
ريال سوسييداد 2 – 3 فياريال
إشبيلية 0 – 2 ريال بيتيس
سيلتا فيغو 0 – 1 إسبانيول

ألمانيا – الدوري الألماني (البوندسليغا)
هامبورغ 2 – 1 شتوتغارت
آينتراخت فرانكفورت 1 – 1 فولفسبورغ

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)
كريستال بالاس 1 – 2 مانشستر يونايتد
نوتنغهام فورست 0 – 2 برايتون وهوف ألبيون
أستون فيلا 1 – 0 وولفرهامبتون واندررز
وست هام يونايتد 0 – 2 ليفربول
تشيلسي 1 – 1 آرسنال

إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)
ليتشي 2 – 1 تورينو
بيزا 0 – 2 إنتر ميلان
أتلانتا 2 – 0 فيورنتينا

فرنسا – الدوري الفرنسي (Ligue 1)
ستراسبورغ 1 – 2 بريست
أنجيه 1 – 2 لانس
لوريان 3 – 1 نيس
لو هافر 0 – 1 ليل

إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا
ستاد مالي باماكو 2 – 1 سيمبا

إفريقيا – كأس الكونفدرالية الإفريقية
سينغيدا بلاك ستارز 1 – 1 ستيلينبوش

هولندا – الدوري الهولندي (Eredivisie)
آيندهوفن 3 – 0 فولندام
تفينتي 1 – 0 ألكمار
أياكس 0 – 0 غرونينغن

