رياضة كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات الأحد (فيديو) صابر بن بوبكر | منذ 17 دقيقة Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp فيما يلي أبرز النتائج المسجّلة خلال مباريات ظهر يوم الأحد في مختلف البطولات والمسابقات العربية والإفريقية والأوروبية: إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga)ريال سوسييداد 2 – 3 فياريالإشبيلية 0 – 2 ريال بيتيسسيلتا فيغو 0 – 1 إسبانيول ألمانيا – الدوري الألماني (البوندسليغا)هامبورغ 2 – 1 شتوتغارتآينتراخت فرانكفورت 1 – 1 فولفسبورغ إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)كريستال بالاس 1 – 2 مانشستر يونايتدنوتنغهام فورست 0 – 2 برايتون وهوف ألبيونأستون فيلا 1 – 0 وولفرهامبتون واندررزوست هام يونايتد 0 – 2 ليفربولتشيلسي 1 – 1 آرسنال إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)ليتشي 2 – 1 تورينوبيزا 0 – 2 إنتر ميلانأتلانتا 2 – 0 فيورنتينا فرنسا – الدوري الفرنسي (Ligue 1)ستراسبورغ 1 – 2 بريستأنجيه 1 – 2 لانسلوريان 3 – 1 نيسلو هافر 0 – 1 ليل إفريقيا – دوري أبطال إفريقياستاد مالي باماكو 2 – 1 سيمبا إفريقيا – كأس الكونفدرالية الإفريقيةسينغيدا بلاك ستارز 1 – 1 ستيلينبوش هولندا – الدوري الهولندي (Eredivisie)آيندهوفن 3 – 0 فولندامتفينتي 1 – 0 ألكمارأياكس 0 – 0 غرونينغن اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب مواضيع ذات صلة: