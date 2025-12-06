كرة القدم العالمية : أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة بعد نهاية المباريات التي أُقيمت بعد ظهر السبت ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والأفريقية والأوروبية :
إنجلترا – الدوري الممتاز
أستون فيلا 2 – 1 أرسنال
بورنموث 0 – 0 تشيلسي
مانشستر سيتي 3 – 0 سندرلاند
إيفرتون 3 – 0 نوتنغهام فورست
توتنهام هوتسبير 2 – 0 برينتفورد
نيوكاسل يونايتد 2 – 1 بيرنلي
ليدز يونايتد 0 – 0 ليفربول
إسبانيا – الدوري الإسباني (لاليغا)
فياريال 2 – 0 خيتافي
ديبورتيفو ألافيس 1 – 0 ريال سوسييداد
ريال بيتيس 1 – 4 برشلونة
إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري أ)
ساسولو 3 – 1 فيورنتينا
إنترناسيونالي 1 – 0 كومو
ألمانيا – الدوري الألماني (البوندسليغا)
فولفسبورغ 3 – 1 أونيون برلين
كولن 1 – 1 سانت باولي
أوغسبورغ 2 – 0 باير ليفركوزن
شتوتغارت 0 – 5 بايرن ميونيخ
هايدنهايم 2 – 1 فرايبورغ
لايبزيغ 2 – 0 آينتراخت فرانكفورت
فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
نانت 1 – 2 لانس
تولوز 1 – 0 ستراسبورغ
