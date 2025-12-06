Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة القدم العالمية : أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة بعد نهاية المباريات التي أُقيمت بعد ظهر السبت ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والأفريقية والأوروبية :

إنجلترا – الدوري الممتاز
أستون فيلا 2 – 1 أرسنال
بورنموث 0 – 0 تشيلسي
مانشستر سيتي 3 – 0 سندرلاند
إيفرتون 3 – 0 نوتنغهام فورست
توتنهام هوتسبير 2 – 0 برينتفورد
نيوكاسل يونايتد 2 – 1 بيرنلي
ليدز يونايتد 0 – 0 ليفربول

إسبانيا – الدوري الإسباني (لاليغا)
فياريال 2 – 0 خيتافي
ديبورتيفو ألافيس 1 – 0 ريال سوسييداد
ريال بيتيس 1 – 4 برشلونة

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري أ)
ساسولو 3 – 1 فيورنتينا
إنترناسيونالي 1 – 0 كومو

ألمانيا – الدوري الألماني (البوندسليغا)
فولفسبورغ 3 – 1 أونيون برلين
كولن 1 – 1 سانت باولي
أوغسبورغ 2 – 0 باير ليفركوزن
شتوتغارت 0 – 5 بايرن ميونيخ
هايدنهايم 2 – 1 فرايبورغ
لايبزيغ 2 – 0 آينتراخت فرانكفورت

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
نانت 1 – 2 لانس
تولوز 1 – 0 ستراسبورغ

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

542
الأخبار

كمال والي رئيساً جديداً للهيئة التسييرية للأولمبي الباجي

316
الأخبار

زبير بية : أداء منتخب تونس ضد فلسطين أسوأ من مباراة سوريا و الوضعية أصبحت معقدة
314
أخر الأخبار

الفرجاني ساسي: “نعتذر من التونسيين” (فيديو)
303
الأخبار

صفاقس: انطلاق عملية توزيع المساعدات لمجابهة موجة البرد
287
الأخبار

تونس: استئناف النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري أمام دائرة الإرهاب
271
الأخبار

نتنياهو يحطّ في نيويورك لإذلال مامداني و الانتقام لترامب؟
270
أخر الأخبار

باجة: نفوق حوت على شاطئ الزوارع
264
الأخبار

إطلاق منصّة رقمية جديدة لتسهيل الحصول على بطاقة الإعاقة: خطوة نوعية في الخدمات الاجتماعية
260
الأخبار

إنجاز طبي غير مسبوق: فريق مستشفى الرابطة ينجح في استئصال اضطراب نظم قلبي لرضيع بتقنية ثلاثية الأبعاد
258
الأخبار

رغم التعادل… صورة خالدة تُوحّد الجماهير التونسية و الفلسطينية في كأس العرب”

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى