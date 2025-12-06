كرة القدم العالمية : أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة بعد نهاية المباريات التي أُقيمت بعد ظهر السبت ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والأفريقية والأوروبية :

إنجلترا – الدوري الممتاز

أستون فيلا 2 – 1 أرسنال

بورنموث 0 – 0 تشيلسي

مانشستر سيتي 3 – 0 سندرلاند

إيفرتون 3 – 0 نوتنغهام فورست

توتنهام هوتسبير 2 – 0 برينتفورد

نيوكاسل يونايتد 2 – 1 بيرنلي

ليدز يونايتد 0 – 0 ليفربول

إسبانيا – الدوري الإسباني (لاليغا)

فياريال 2 – 0 خيتافي

ديبورتيفو ألافيس 1 – 0 ريال سوسييداد

ريال بيتيس 1 – 4 برشلونة

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري أ)

ساسولو 3 – 1 فيورنتينا

إنترناسيونالي 1 – 0 كومو

ألمانيا – الدوري الألماني (البوندسليغا)

فولفسبورغ 3 – 1 أونيون برلين

كولن 1 – 1 سانت باولي

أوغسبورغ 2 – 0 باير ليفركوزن

شتوتغارت 0 – 5 بايرن ميونيخ

هايدنهايم 2 – 1 فرايبورغ

لايبزيغ 2 – 0 آينتراخت فرانكفورت

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

نانت 1 – 2 لانس

تولوز 1 – 0 ستراسبورغ

