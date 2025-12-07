Français
كرة القدم العالمية : أبرز نتائج مباريات الأحد (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة في ختام مباريات اليوم الأحد ضمن مختلف الدوريات والمسابقات العربية والإفريقية والأوروبية :

إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga)
إلتشي 3 – 0 جيرونا
فالنسيا 1 – 1 إشبيلية
إسبانيول 1 – 0 رايو فايكانو

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)
برايتون آند هوف ألبيون 1 – 1 وست هام يونايتد
فولهام 1 – 2 كريستال بالاس

إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)
كريمونيزي 2 – 0 ليتشي
كالياري 1 – 0 روما
لاتسيو 1 – 1 بولونيا

ألمانيا – الدوري الألماني (Bundesliga)
هامبورغ 3 – 2 فيردر بريمن
بوروسيا دورتموند 2 – 0 هوفنهايم

فرنسا – الدوري الفرنسي (Ligue 1)
نيس 0 – 1 أنجيه إس سي أو
لو هافر 0 – 0 باريس
أوكسير 3 – 1 ميتز

كأس العرب للمنتخبات
قطر 0 – 3 تونس
سوريا 0 – 0 فلسطين

تركيا – الدوري التركي الممتاز (Super Lig)
جينتشلاربيرليغي 3 – 0 فاتح قرا جمرك
كوجايلي سبور 0 – 0 قاسم باشا
غوزتيبيه 1 – 2 طرابزون سبور

