كرة القدم العالمية : أبرز نتائج مباريات الأحد (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة في ختام مباريات اليوم الأحد ضمن مختلف الدوريات والمسابقات العربية والإفريقية والأوروبية :

إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga)

إلتشي 3 – 0 جيرونا

فالنسيا 1 – 1 إشبيلية

إسبانيول 1 – 0 رايو فايكانو

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)

برايتون آند هوف ألبيون 1 – 1 وست هام يونايتد

فولهام 1 – 2 كريستال بالاس

إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)

كريمونيزي 2 – 0 ليتشي

كالياري 1 – 0 روما

لاتسيو 1 – 1 بولونيا

ألمانيا – الدوري الألماني (Bundesliga)

هامبورغ 3 – 2 فيردر بريمن

بوروسيا دورتموند 2 – 0 هوفنهايم

فرنسا – الدوري الفرنسي (Ligue 1)

نيس 0 – 1 أنجيه إس سي أو

لو هافر 0 – 0 باريس

أوكسير 3 – 1 ميتز

كأس العرب للمنتخبات

قطر 0 – 3 تونس

سوريا 0 – 0 فلسطين

تركيا – الدوري التركي الممتاز (Super Lig)

جينتشلاربيرليغي 3 – 0 فاتح قرا جمرك

كوجايلي سبور 0 – 0 قاسم باشا

غوزتيبيه 1 – 2 طرابزون سبور

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



