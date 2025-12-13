كرة القدم العالمية : أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ما يلي أبرز النتائج المسجلة عقب المباريات التي دارت هذا السبت بعد الظهر ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والإفريقية والأوروبية:

ألمانيا – البوندسليغا

هوفنهايم 4 – 1 هامبورغ

سانت باولي 2 – 1 هايدنهايم

بوروسيا مونشنغلادباخ 1 – 3 فولفسبورغ

آينتراخت فرانكفورت 1 – 0 أوغسبورغ

باير ليفركوزن 2 – 0 كولن

إنجلترا – الدوري الممتاز

تشيلسي 2 – 0 إيفرتون

ليفربول 2 – 0 برايتون وهوف ألبيون

بيرنلي 2 – 3 فولهام

إسبانيا – الليغا

أتلتيكو مدريد 2 – 1 فالنسيا

مايوركا 3 – 1 إلتشي

برشلونة 2 – 0 أوساسونا

إيطاليا – الدوري الإيطالي

تورينو 1 – 0 كريمونيزي

بارما 0 – 1 لاتسيو

فرنسا – الدوري الفرنسي

رين 3 – 1 بريست

ميتز 1 – 3 باريس سان جيرمان

تركيا – السوبر ليغ

ريزه سبور 3 – 0 أيوب سبور

قيصري سبور 0 – 0 ألانيا سبور

أنطاليا سبور 0 – 2 غلطة سراي

الإمارات العربية المتحدة – كأس رابطة المحترفين الإماراتية

الوحدة 0 – 1 الجزيرة

العين 0 – 2 النصر

