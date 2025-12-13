كرة القدم العالمية : أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجلة عقب المباريات التي دارت هذا السبت بعد الظهر ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والإفريقية والأوروبية:
ألمانيا – البوندسليغا
هوفنهايم 4 – 1 هامبورغ
سانت باولي 2 – 1 هايدنهايم
بوروسيا مونشنغلادباخ 1 – 3 فولفسبورغ
آينتراخت فرانكفورت 1 – 0 أوغسبورغ
باير ليفركوزن 2 – 0 كولن
إنجلترا – الدوري الممتاز
تشيلسي 2 – 0 إيفرتون
ليفربول 2 – 0 برايتون وهوف ألبيون
بيرنلي 2 – 3 فولهام
إسبانيا – الليغا
أتلتيكو مدريد 2 – 1 فالنسيا
مايوركا 3 – 1 إلتشي
برشلونة 2 – 0 أوساسونا
إيطاليا – الدوري الإيطالي
تورينو 1 – 0 كريمونيزي
بارما 0 – 1 لاتسيو
فرنسا – الدوري الفرنسي
رين 3 – 1 بريست
ميتز 1 – 3 باريس سان جيرمان
تركيا – السوبر ليغ
ريزه سبور 3 – 0 أيوب سبور
قيصري سبور 0 – 0 ألانيا سبور
أنطاليا سبور 0 – 2 غلطة سراي
الإمارات العربية المتحدة – كأس رابطة المحترفين الإماراتية
الوحدة 0 – 1 الجزيرة
العين 0 – 2 النصر
