Français
Anglais
العربية
عالمية

كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات الأحد (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت هذا السبت بعد الظهر ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والإفريقية والأوروبية:

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس 0 – 3 مانشستر سيتي
نوتينغهام فورست 3 – 0 توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد 2 – 3 أستون فيلا
سندرلاند 1 – 0 نيوكاسل يونايتد

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
ميلان 2 – 2 ساسولو
فيورنتينا 1 – 2 هيلاس فيرونا
أودينيزي 1 – 0 نابولي

ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)
فرايبورغ 1 – 1 بوروسيا دورتموند

إسبانيا – الدوري الإسباني (لاليغا)
إشبيلية 4 – 0 ريال أوفييدو
سيلتا فيغو 2 – 0 أتلتيك كلوب

هولندا – الدوري الهولندي (إيريديفيزي)
سبارتا روتردام 0 – 3 هيرنفين
أياكس 2 – 0 فينورد
تفينتي 2 – 0 غو أهيد إيغلز

سويسرا – الدوري السويسري الممتاز
يونغ بويز 2 – 0 لوتسرن
بازل 0 – 0 لوزان سبورت
لوغانو 4 – 2 سيرفيت

تركيا – الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ)
غازي عنتاب إف كيه 0 – 1 غوزتيبي
فاتح كاراغومروك 1 – 1 كوجالي سبور
سامسون سبور 0 – 0 إسطنبول باشاك شهير
طرابزون سبور 0 – 0 بشكتاش

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

390
الأخبار

باجة : حملة فحص فني تسفر عن سحب بطاقات رمادية و تحرير مخالفات

313
الأخبار

الإذن بترويج زيت الزيتون المعلب في الأسواق الداخلية
312
اقتصاد وأعمال

نشر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية
274
الأخبار

رسميا ..انطلاق أشغال بناء مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان
272
الأخبار

الولايات المتحدة: المسؤول العسكري الأرفع لأمريكا اللاتينية يغادر منصبه
263
الأخبار

ترامب يعتزم شن ضربات برية ضد فنزويلا
255
الأخبار

كوريا الشمالية: مقتل تسعة جنود خلال عمليات نزع ألغام في روسيا
253
الأخبار

بتكليف من رئيس الجمهورية : وزير الخارجية يشارك في فعاليات المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض
248
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية
238
الأخبار

صفاقس : حفل موسيقي خيري لدعم الأطفال المصابين بالسرطان [فيديو]

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى