كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات الأحد (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت هذا السبت بعد الظهر ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والإفريقية والأوروبية:

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس 0 – 3 مانشستر سيتي

نوتينغهام فورست 3 – 0 توتنهام هوتسبير

وست هام يونايتد 2 – 3 أستون فيلا

سندرلاند 1 – 0 نيوكاسل يونايتد

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

ميلان 2 – 2 ساسولو

فيورنتينا 1 – 2 هيلاس فيرونا

أودينيزي 1 – 0 نابولي

ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)

فرايبورغ 1 – 1 بوروسيا دورتموند

إسبانيا – الدوري الإسباني (لاليغا)

إشبيلية 4 – 0 ريال أوفييدو

سيلتا فيغو 2 – 0 أتلتيك كلوب

هولندا – الدوري الهولندي (إيريديفيزي)

سبارتا روتردام 0 – 3 هيرنفين

أياكس 2 – 0 فينورد

تفينتي 2 – 0 غو أهيد إيغلز

سويسرا – الدوري السويسري الممتاز

يونغ بويز 2 – 0 لوتسرن

بازل 0 – 0 لوزان سبورت

لوغانو 4 – 2 سيرفيت

تركيا – الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ)

غازي عنتاب إف كيه 0 – 1 غوزتيبي

فاتح كاراغومروك 1 – 1 كوجالي سبور

سامسون سبور 0 – 0 إسطنبول باشاك شهير

طرابزون سبور 0 – 0 بشكتاش

