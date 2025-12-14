كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات الأحد (فيديو)

في ما يلي أبرز النتائج المسجّلة عقب المباريات التي أُقيمت هذا السبت بعد الظهر ضمن مختلف البطولات والمسابقات العربية والإفريقية والأوروبية:
إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس 0 – 3 مانشستر سيتي
نوتينغهام فورست 3 – 0 توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد 2 – 3 أستون فيلا
سندرلاند 1 – 0 نيوكاسل يونايتد
إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
ميلان 2 – 2 ساسولو
فيورنتينا 1 – 2 هيلاس فيرونا
أودينيزي 1 – 0 نابولي
ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)
فرايبورغ 1 – 1 بوروسيا دورتموند
إسبانيا – الدوري الإسباني (لاليغا)
إشبيلية 4 – 0 ريال أوفييدو
سيلتا فيغو 2 – 0 أتلتيك كلوب
هولندا – الدوري الهولندي (إيريديفيزي)
سبارتا روتردام 0 – 3 هيرنفين
أياكس 2 – 0 فينورد
تفينتي 2 – 0 غو أهيد إيغلز
سويسرا – الدوري السويسري الممتاز
يونغ بويز 2 – 0 لوتسرن
بازل 0 – 0 لوزان سبورت
لوغانو 4 – 2 سيرفيت
تركيا – الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ)
غازي عنتاب إف كيه 0 – 1 غوزتيبي
فاتح كاراغومروك 1 – 1 كوجالي سبور
سامسون سبور 0 – 0 إسطنبول باشاك شهير
طرابزون سبور 0 – 0 بشكتاش
