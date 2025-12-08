Français
رياضة

كرة القدم العالمية: أفضل 18 لاعبًا الأكثر تتويجًا في التاريخ

بفوزه بكأسه الكبرى الثالثة مع إنتر ميامي، كأس الدوري الأمريكي (2023) ودرع المشجعين (2024)، أعاد ليونيل ميسي كتابة تاريخ كرة القدم بفوزه بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم لعام 2025. وهذا يُرسّخ مكانته كأكثر لاعب تتويجًا بالألقاب على مر العصور.

وقد فاز الآن بـ 48 كأسًا، وهو رقم غير مسبوق في عالم كرة القدم.

وهنا أعلى التصنيف العالمي:

1- ليونيل ميسي: 48 لقبا
2- داني ألفيس: 43
3- حسام عاشور : 39
4- ماركينيوس: 38
5- سيرجيو بوسكيتس: 38
6- جيرارد بيكيه: 37
7- ديفيد ألابا: 37
8- كريستيانو رونالدو: 36
9- أندريس إنييستا: 35
10- كيني دالجليش: 35
11- رايان جيجز: 35
12- توماس مولر: 35
13- كريم بنزيما: 35
14-ماكسويل: 35
15- توني كروس: 34
16- لوكا مودريتش: 34
17- تشافي: 33
18- زلاتان إبراهيموفيتش: 32

تعليقات

