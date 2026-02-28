Français
كرة القدم العالمية: أهم نتائج مباريات السبت 28 فيفري (فيديو)

فيما يلي أهم نتائج مباريات اليوم السبت 28 فيفري في مختلف الدوريات والبطولات العربية والأوروبية:

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث 1 – سندرلاند 1
نيوكاسل يونايتد 2 – إيفرتون 3
بيرنلي 3 – برينتفورد 4
ليفربول 5 – وست هام يونايتد 2

إسبانيا – الدوري الإسباني
رايو فاليكانو 1 – أتلتيك بلباو 1
برشلونة 4 – فياريال 1

إيطاليا – الدوري الإيطالي
كومو 3 – ليتشي 1
فيرونا 0 – نابولي 1

ألمانيا – الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ 1 – يونيون برلين 0
هوفنهايم 0 – سانت باولي 1
فيردر بريمن 2 – هايدنهايم 0
باير ليفركوزن 1 – ماينز 1
بوروسيا دورتموند 1 – 0 بايرن ميونخ

فرنسا – الدوري الفرنسي 1
رين 1 – 0 تولوز

تركيا – الدوري الممتاز
قاسم باشا 0 – 3 ريزا سبور
كوجايلي سبور 0 – 1 بشيكتاش

