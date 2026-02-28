كرة القدم العالمية: أهم نتائج مباريات السبت 28 فيفري (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فيما يلي أهم نتائج مباريات اليوم السبت 28 فيفري في مختلف الدوريات والبطولات العربية والأوروبية:

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

بورنموث 1 – سندرلاند 1

نيوكاسل يونايتد 2 – إيفرتون 3

بيرنلي 3 – برينتفورد 4

ليفربول 5 – وست هام يونايتد 2

إسبانيا – الدوري الإسباني

رايو فاليكانو 1 – أتلتيك بلباو 1

برشلونة 4 – فياريال 1

إيطاليا – الدوري الإيطالي

كومو 3 – ليتشي 1

فيرونا 0 – نابولي 1

ألمانيا – الدوري الألماني

بوروسيا مونشنغلادباخ 1 – يونيون برلين 0

هوفنهايم 0 – سانت باولي 1

فيردر بريمن 2 – هايدنهايم 0

باير ليفركوزن 1 – ماينز 1

بوروسيا دورتموند 1 – 0 بايرن ميونخ

فرنسا – الدوري الفرنسي 1

رين 1 – 0 تولوز

تركيا – الدوري الممتاز

قاسم باشا 0 – 3 ريزا سبور

كوجايلي سبور 0 – 1 بشيكتاش

