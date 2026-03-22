كرة القدم العالمية: أهم نتائج مباريات الأحد (فيديو)

فيما يلي نتائج مباريات الأحد في أوروبا وأفريقيا:

ألمانيا – الدوري الألماني (البوندسليغا)

ماينز 05 – 1 آينتراخت فرانكفورت

سانت باولي – 2 فرايبورغ

إسبانيا – الدوري الإسباني (الليغا)

برشلونة – 0 رايو فاليكانو

سيلتا فيغو – 4 ديبورتيفو ألافيس

أتلتيك بلباو – 1 ريال بيتيس

ريال مدريد – 2 أتلتيكو مدريد

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

نيوكاسل يونايتد – 2 سندرلاند

أستون فيلا – 0 وست هام يونايتد

توتنهام هوتسبير – 3 نوتنغهام فورست

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)

كومو – 0 بيزا

أتالانتا – 0 فيرونا

بولونيا – 2 لاتسيو

إنجلترا – كأس كاراباو

أرسنال 0 – 2 مانشستر يونايتد سيتي

فرنسا – الدوري الفرنسي 1

أولمبيك ليون 1 – 2 موناكو

باريس سان جيرمان 3 – 2 لوهافر

رين 0 – 0 ميتز

أولمبيك مرسيليا 1 – 2 ليل

أفريقيا – دوري أبطال أفريقيا

الهلال أم درمان 0 – 1 نهضة بركان

ستاد مالي باماكو 2 – 0 ماميلودي صنداونز

أفريقيا – كأس الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك 2 – 1 أوتو ديويو

الوداد البيضاوي 2 – 2 أولمبيك آسفي

