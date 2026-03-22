كرة القدم العالمية: أهم نتائج مباريات الأحد (فيديو)

فيما يلي نتائج مباريات الأحد في أوروبا وأفريقيا:

ألمانيا – الدوري الألماني (البوندسليغا)
ماينز 05 – 1 آينتراخت فرانكفورت
سانت باولي – 2 فرايبورغ

إسبانيا – الدوري الإسباني (الليغا)
برشلونة – 0 رايو فاليكانو
سيلتا فيغو – 4 ديبورتيفو ألافيس
أتلتيك بلباو – 1 ريال بيتيس
ريال مدريد – 2 أتلتيكو مدريد

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد – 2 سندرلاند
أستون فيلا – 0 وست هام يونايتد
توتنهام هوتسبير – 3 نوتنغهام فورست

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
كومو – 0 بيزا
أتالانتا – 0 فيرونا
بولونيا – 2 لاتسيو

إنجلترا – كأس كاراباو
أرسنال 0 – 2 مانشستر يونايتد سيتي

فرنسا – الدوري الفرنسي 1
أولمبيك ليون 1 – 2 موناكو
باريس سان جيرمان 3 – 2 لوهافر
رين 0 – 0 ميتز
أولمبيك مرسيليا 1 – 2 ليل

أفريقيا – دوري أبطال أفريقيا
الهلال أم درمان 0 – 1 نهضة بركان
ستاد مالي باماكو 2 – 0 ماميلودي صنداونز

أفريقيا – كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك 2 – 1 أوتو ديويو
الوداد البيضاوي 2 – 2 أولمبيك آسفي

كأس تونس – الدور السادس عشر : نتائج الأحد وبرنامج مقابلات الإثنين

