رياضة

كرة القدم العالمية: أهم نتائج مباريات السبت (فيديو)

فيما يلي أهم نتائج مباريات عشية هذا السبت في مختلف الدوريات والبطولات العربية والأوروبية:

ألمانيا – الدوري الألماني (البوندسليغا)

هوفنهايم 3 – 1 يونيون برلين

آينتراخت فرانكفورت 1 – 3 باير ليفركوزن

لايبزيغ 1 – 2 ماينز 05

أوغسبورغ 2 – 1 سانت باولي

فيردر بريمن 1 – 1 بوروسيا مونشنغلادباخ

هامبورغ 2 – 2 بايرن ميونخ

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

ليدز يونايتد 0 – 4 أرسنال

برايتون وهوف ألبيون 1 – 1 إيفرتون

وولفرهامبتون 0 – 2 بورنموث

تشيلسي 3 – 2 وست هام يونايتد

ليفربول 4 – 1 نيوكاسل يونايتد

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

باريس سان جيرمان 0 – 2 أولمبيك باريس مرسيليا

لوريان 2 – 1 نانت

موناكو 4 – 0 رين

إيطاليا – الدوري الإيطالي

بيزا 1 – 3 ساسولو

نابولي 2 – 1 فيورنتينا

إسبانيا – الليغا

ريال أوفييدو 1 – 0 جيرونا

أوساسونا 2 – 2 فياريال

ليفانتي 0 – 0 أتلتيكو مدريد

إلتشي 1 – 3 برشلونة

أفريقيا – دوري أبطال أفريقيا

يانج أفريكانز 1 – 1 الأهلي

بيترو دي لواندا 0 – 0 ستاد مالي باماكو

هولندا – الدوري الهولندي

أريزونا 1 – 3 إن إي سي

قطر – دوري نجوم قطر

الاهلي 1 – 3 نادي قطر

الغرافة 1 – 3 السد

الإمارات العربية المتحدة – كأس رئيس الدولة

دبا الفجيرة 0 – 3 العين

تركيا – الدوري الممتاز

ألانيا سبور 1 – 3 أيوب سبور

اسطنبول باشاك شهير 2 – 2 ريزه سبور

جوزتيبي 2 – 1 فاتح كاراجومروك

بشكتاش 2 – 1 كونياسبور

