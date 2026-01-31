كرة القدم العالمية: أهم نتائج مباريات السبت (فيديو)

فيما يلي أهم نتائج مباريات عشية هذا السبت في مختلف الدوريات والبطولات العربية والأوروبية:
ألمانيا – الدوري الألماني (البوندسليغا)
هوفنهايم 3 – 1 يونيون برلين
آينتراخت فرانكفورت 1 – 3 باير ليفركوزن
لايبزيغ 1 – 2 ماينز 05
أوغسبورغ 2 – 1 سانت باولي
فيردر بريمن 1 – 1 بوروسيا مونشنغلادباخ
هامبورغ 2 – 2 بايرن ميونخ
إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
ليدز يونايتد 0 – 4 أرسنال
برايتون وهوف ألبيون 1 – 1 إيفرتون
وولفرهامبتون 0 – 2 بورنموث
تشيلسي 3 – 2 وست هام يونايتد
ليفربول 4 – 1 نيوكاسل يونايتد
فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
باريس سان جيرمان 0 – 2 أولمبيك باريس مرسيليا
لوريان 2 – 1 نانت
موناكو 4 – 0 رين
إيطاليا – الدوري الإيطالي
بيزا 1 – 3 ساسولو
نابولي 2 – 1 فيورنتينا
إسبانيا – الليغا
ريال أوفييدو 1 – 0 جيرونا
أوساسونا 2 – 2 فياريال
ليفانتي 0 – 0 أتلتيكو مدريد
إلتشي 1 – 3 برشلونة
أفريقيا – دوري أبطال أفريقيا
يانج أفريكانز 1 – 1 الأهلي
بيترو دي لواندا 0 – 0 ستاد مالي باماكو
هولندا – الدوري الهولندي
أريزونا 1 – 3 إن إي سي
قطر – دوري نجوم قطر
الاهلي 1 – 3 نادي قطر
الغرافة 1 – 3 السد
الإمارات العربية المتحدة – كأس رئيس الدولة
دبا الفجيرة 0 – 3 العين
تركيا – الدوري الممتاز
ألانيا سبور 1 – 3 أيوب سبور
اسطنبول باشاك شهير 2 – 2 ريزه سبور
جوزتيبي 2 – 1 فاتح كاراجومروك
بشكتاش 2 – 1 كونياسبور
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب