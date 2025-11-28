كرة القدم العالمية: بيترو أتليتكو – الترجي… على أي قنوات تُبث مباريات السبت 29 نوفمبر؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يواجه الترجي الرياضي التونسي، هذا السبت، نادي بترو أتلتيكو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) في دوري أبطال إفريقيا. فيما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية المقررة على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية هذا السبت 29 نوفمبر (حسب التوقيت التونسي):

إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا (CAF)

17:00 باور دايناموز – بيراميدز FC (beIN Sports Xtra)

17:00 بترو دي لواندا – الترجي الرياضي التونسي (beIN Sports HD 2)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

16:00 سندرلاند – AFC بورنموث (beIN Sports HD 5)

16:00 مانشستر سيتي – ليدز يونايتد (beIN Sports HD 3)

16:00 برينتفورد – بيرنلي (beIN Sports HD 6)

18:30 إيفرتون – نيوكاسل يونايتد (beIN Sports HD 1)

21:00 توتنهام هوتسبير – فولهام (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الليغا

14:00 مايوركا – أوساسونا (beIN Sports HD 4)

16:15 برشلونة – ديبورتيفو ألافيس (beIN Sports HD 1)

18:30 ليفانتي – أتلتيك بيلباو (beIN Sports HD 3)

21:00 أتلتيكو مدريد – ريال أوفييدو (beIN Sports HD 3)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (السيري A)

15:00 جنوى – هيلاس فيرونا (STARZPLAY، Shasha)

15:00 بارما – أودينيزي (STARZPLAY، Shasha)

18:00 يوفنتوس – كالياري (STARZPLAY، Shasha)

20:45 ميلان – لاتسيو (STARZPLAY، DAZN Italia)

ألمانيا – البوندسليغا

15:30 بايرن ميونخ – سانت باولي (Shahid، MBC Action)

15:30 فيردر بريمن – كولن (Shahid، DAZN Deutschland)

15:30 يونيون برلين – هايدنهايم (Shahid، DAZN Deutschland)

15:30 هوفنهايم – أوغسبورغ (Shahid، DAZN Deutschland)

18:30 باير ليفركوزن – بوروسيا دورتموند (beIN Sports French 2، MBC Action)

فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)

17:00 موناكو – باريس سان جيرمان (beIN Sports HD 4)

19:00 باريس – أوكسير (beIN Sports HD 5)

21:05 أولمبيك مارسيليا – تولوز (beIN Sports HD 4)

إفريقيا – كأس الكونفدرالية الإفريقية

14:00 كايزر تشيفز – الزمالك (beIN Sports HD 2)

14:00 أوتوهو دويو – CR بلوزداد (beIN Sports Arabia 9 HD)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



