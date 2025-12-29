Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة القدم العالمية: تونس – تنزانيا، على أي قنوات تُبَثّ مباريات الثلاثاء 30 ديسمبر ؟

كرة القدم العالمية: تونس – تنزانيا، على أي قنوات تُبَثّ مباريات الثلاثاء 30 ديسمبر ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الثلاثاء 30 ديسمبر، وذلك حسب التوقيت التونسي:

إفريقيا – كأس أمم إفريقيا
17:00 تنزانيا – تونس (beIN Sports MAX 1 Arabia)
17:00 أوغندا – نيجيريا (beIN Sports MAX 2 Arabia)
20:00 بنين – السنغال (beIN Sports MAX 1 Arabia)
20:00 بوتسوانا – جمهورية الكونغو الديمقراطية (beIN Sports MAX 2 Arabia)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)
20:30 تشيلسي – بورنموث (beIN Sports HD 3)
20:30 وست هام يونايتد – برايتون أند هوف ألبيون (beIN Sports HD 6)
20:30 نوتنغهام فورست – إيفرتون (beIN Sports HD 4)
20:30 بيرنلي – نيوكاسل يونايتد (beIN Sports HD 5)
21:15 أرسنال – أستون فيلا (beIN Sports HD 1)
21:15 مانشستر يونايتد – وولفرهامبتون واندررز (beIN Sports HD 2)

السعودية – دوري روشن السعودي للمحترفين
16:30 الأهلي – الفيحاء (Thmanyah)
18:30 الاتفاق – النصر (tabii، Thmanyah، ESPN Africa)
18:30 الأخدود – ضمك (Thmanyah)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

546
الأخبار

باجة تحتضن مهرجان زيت الزيتون بتبرسق و سعر اللتر في حدود 11 دينارًا [فيديو]

364
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
339
الأخبار

عصام الشوالي : “لم نطلب كأس إفريقيا.. كل ما أردناه هو أن نلعب كرة قدم”
337
أخر الأخبار

ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال و لماذا ندّدت عديد الدّول بهذا التّوجه..؟ فريد العليبي يكشف التفاصيل [فيديو]
334
الأخبار

توتر العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و مقدمي الخدمات : هل نسير نحو إنهاء منظومة الطرف الدافع؟
331
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – الفرجاني ساسي: «هكذا هي كرة القدم، نربح مباراة ونخسر أخرى» (فيديو)
325
الأخبار

الشاب خالد يتمنى فوز تونس في مبارته القادمة [فيديو]
306
اقتصاد وأعمال

3.768 دينار معدل الأجر الشهري في المؤسسات العمومية في تونس
303
الأخبار

كان المغرب : المنتخب الوطني يتحوّل إلى الرباط
299
الأخبار

كان 2025 – سامي الطرابلسي: «هزيمة موجعة، وكان بإمكاننا العودة» (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى