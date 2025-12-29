كرة القدم العالمية: تونس – تنزانيا، على أي قنوات تُبَثّ مباريات الثلاثاء 30 ديسمبر ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الثلاثاء 30 ديسمبر، وذلك حسب التوقيت التونسي:

إفريقيا – كأس أمم إفريقيا

17:00 تنزانيا – تونس (beIN Sports MAX 1 Arabia)

17:00 أوغندا – نيجيريا (beIN Sports MAX 2 Arabia)

20:00 بنين – السنغال (beIN Sports MAX 1 Arabia)

20:00 بوتسوانا – جمهورية الكونغو الديمقراطية (beIN Sports MAX 2 Arabia)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)

20:30 تشيلسي – بورنموث (beIN Sports HD 3)

20:30 وست هام يونايتد – برايتون أند هوف ألبيون (beIN Sports HD 6)

20:30 نوتنغهام فورست – إيفرتون (beIN Sports HD 4)

20:30 بيرنلي – نيوكاسل يونايتد (beIN Sports HD 5)

21:15 أرسنال – أستون فيلا (beIN Sports HD 1)

21:15 مانشستر يونايتد – وولفرهامبتون واندررز (beIN Sports HD 2)

السعودية – دوري روشن السعودي للمحترفين

16:30 الأهلي – الفيحاء (Thmanyah)

18:30 الاتفاق – النصر (tabii، Thmanyah، ESPN Africa)

18:30 الأخدود – ضمك (Thmanyah)