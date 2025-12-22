كرة القدم العالمية: تونس ضد أوغندا، ما هي القنوات التي ستنقل مباريات يوم الثلاثاء؟

إليكم الجدول الزمني التلفزي المفصل للمباريات الرسمية الرئيسية التي تُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر (بتوقيت تونس):
أفريقيا – كأس الأمم الأفريقية
1:30 مساءً جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين (beIN Sports MAX 1 Arabia)
4:00 مساءً السنغال – بوتسوانا (beIN Sports MAX 1 Arabia)
6:30 مساءً نيجيريا – تنزانيا (beIN Sports MAX 1 Arabia)
9:00 مساءً تونس – أوغندا (القناة الوطنية 1 الأرضية، beIN Sports MAX 1 Arabia)
إنجلترا – كأس كاراباو
9:00 مساءً أرسنال – كريستال بالاس (beIN Sports HD 2)
آسيا – دوري أبطال آسيا
5:00 مساءً السد – شباب الأهلي (beIN Sports HD 1)
7:15 مساءً الاتحاد – نساف (beIN Sports HD) 1)
تركيا – كأس تركيا
6:30 مساءً فنربخشة – بشكتاش (بولسات) سبورت 3، سبورت)
