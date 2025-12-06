Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة القدم العالمية : تونس – قطر، على أية قنوات تُبث مباريات الأحد 7 ديسمبر ؟

كرة القدم العالمية : تونس – قطر، على أية قنوات تُبث مباريات الأحد 7 ديسمبر ؟

في ما يلي البرنامج التلفزيوني المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية، هذا الأحد 7 ديسمبر (بتوقيت تونس):

كأس العرب للمنتخبات
18:00 قطر – تونس (Alkass One، AD Sports، Oman Sport، Shahid، Shasha)
18:00 سوريا – فلسطين (Alkass One، AD Sports، Oman Sport، Shahid، Shasha)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
15:00 برايتون وهوف ألبيون – وست هام يونايتد (beIN Sports HD 1)
17:30 فولهام – كريستال بالاس (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الدوري الإسباني
14:00 إلتشي – جيرونا (beIN SPORTS CONNECT)
16:15 فالنسيا – إشبيلية (beIN SPORTS CONNECT)
18:30 إسبانيول – رايو فاييكانو (beIN SPORTS CONNECT)
21:00 ريال مدريد – سيلتا فيغو (beIN Sports HD 1)

إيطاليا – الدوري الإيطالي
12:30 كريمونيزي – ليتشي (STARZPLAY، Shasha)
15:00 كالياري – روما (STARZPLAY، Shasha)
18:00 لاتسيو – بولونيا (STARZPLAY، Shasha)
20:45 نابولي – يوفنتوس (STARZPLAY، Shasha، DAZN Italia)

ألمانيا – الدوري الألماني
15:30 هامبورغ – فيردر بريمن (Shahid، Azam Sports 2 HD، DAZN Deutschland)
17:30 بوروسيا دورتموند – هوفنهايم (Shahid، Canal+ Sport 1 Afrique)

فرنسا – الدوري الفرنسي
15:00 نيس – أنجيه (beIN Sports HD 4)
17:15 لوهافر – باريس (beIN Sports HD 5)
17:15 أوكسير – ميتز (beIN Sports HD 4)
20:45 لوريان – أولمبيك ليون (beIN Sports HD 2)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

566
الأخبار

كمال والي رئيساً جديداً للهيئة التسييرية للأولمبي الباجي

330
الأخبار

سوسة : انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية
321
الأخبار

زبير بية : أداء منتخب تونس ضد فلسطين أسوأ من مباراة سوريا و الوضعية أصبحت معقدة
313
الأخبار

الأولمبي الباجي : تركيبة الهيئة المديرة الجديدة و دعوة الجماهير لمساندة الفريق في هذه الفترة الحساسة
310
الأخبار

صفاقس: انطلاق عملية توزيع المساعدات لمجابهة موجة البرد
296
الأخبار

تونس: استئناف النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري أمام دائرة الإرهاب
290
أخر الأخبار

باجة: نفوق حوت على شاطئ الزوارع
279
الأخبار

باجة : تخريب حواجز حماية المسلك السياحي يثير استنكار البلدية
278
الأخبار

إطلاق منصّة رقمية جديدة لتسهيل الحصول على بطاقة الإعاقة: خطوة نوعية في الخدمات الاجتماعية
277
الأخبار

نتنياهو يحطّ في نيويورك لإذلال مامداني و الانتقام لترامب؟

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى