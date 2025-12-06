كرة القدم العالمية : تونس – قطر، على أية قنوات تُبث مباريات الأحد 7 ديسمبر ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ما يلي البرنامج التلفزيوني المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية، هذا الأحد 7 ديسمبر (بتوقيت تونس):

كأس العرب للمنتخبات

18:00 قطر – تونس (Alkass One، AD Sports، Oman Sport، Shahid، Shasha)

18:00 سوريا – فلسطين (Alkass One، AD Sports، Oman Sport، Shahid، Shasha)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

15:00 برايتون وهوف ألبيون – وست هام يونايتد (beIN Sports HD 1)

17:30 فولهام – كريستال بالاس (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الدوري الإسباني

14:00 إلتشي – جيرونا (beIN SPORTS CONNECT)

16:15 فالنسيا – إشبيلية (beIN SPORTS CONNECT)

18:30 إسبانيول – رايو فاييكانو (beIN SPORTS CONNECT)

21:00 ريال مدريد – سيلتا فيغو (beIN Sports HD 1)

إيطاليا – الدوري الإيطالي

12:30 كريمونيزي – ليتشي (STARZPLAY، Shasha)

15:00 كالياري – روما (STARZPLAY، Shasha)

18:00 لاتسيو – بولونيا (STARZPLAY، Shasha)

20:45 نابولي – يوفنتوس (STARZPLAY، Shasha، DAZN Italia)

ألمانيا – الدوري الألماني

15:30 هامبورغ – فيردر بريمن (Shahid، Azam Sports 2 HD، DAZN Deutschland)

17:30 بوروسيا دورتموند – هوفنهايم (Shahid، Canal+ Sport 1 Afrique)

فرنسا – الدوري الفرنسي

15:00 نيس – أنجيه (beIN Sports HD 4)

17:15 لوهافر – باريس (beIN Sports HD 5)

17:15 أوكسير – ميتز (beIN Sports HD 4)

20:45 لوريان – أولمبيك ليون (beIN Sports HD 2)

