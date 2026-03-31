رياضة

كرة القدم العالمية : تونس-كندا، برنامج النقل التلفزي لمباريات الأربعاء

فيما يلي برنامج البث التلفزي المفصل لأهم المباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والأوروبية والدولية يوم الأربعاء 2 أفريل (بتوقيت تونس):

تصفيات كأس العالم
4:00 العراق – بوليفيا (beIN Sports HD 1، beIN Sports French 2)

مباريات ودية
0:00 الولايات المتحدة الأمريكية – البرتغال (Sport TV1، RTP 1)
0:15 الأرجنتين – زامبيا (Onefootball، ZNBC TV1 Zambia)
0:30 كندا – تونس (Watania 1، Fox Sports 2، fuboTV، TSN4)
1:00 البرازيل – كرواتيا (tabii، Abu Dhabi Sports 1)
2:00 المكسيك – بلجيكا (ON Sport 1، Club RTL، RTL Play)

المغرب – الدوري الممتاز
20:00 أولمبيك آسفي – نهضة بركان (SNRT Live)

