رياضة

كرة القدم العالمية: تونس – نيجيريا… على أي قنوات تُبثّ مباريات السبت 27 ديسمبر ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي تُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم السبت 27 ديسمبر، بتوقيت تونس:

إفريقيا – كأس إفريقيا للأمم
13:30 بنين – بوتسوانا (beIN Sports MAX 1 Arabia، ORTM مالي)
16:00 السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية (beIN Sports MAX 1 Arabia)
18:30 أوغندا – تنزانيا (beIN Sports MAX 1 Arabia، ORTM مالي)
21:00 نيجيريا – تونس (beIN Sports MAX 1 Arabia)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)
13:30 نوتنغهام فورست – مانشستر سيتي (beIN Sports HD 1)
16:00 أرسنال – برايتون آند هوف ألبيون (beIN Sports HD 1)
16:00 ليفربول – وولفرهامبتون واندررز (beIN Sports HD 2)
16:00 برينتفورد – بورنموث (beIN Sports HD 4)
16:00 وست هام يونايتد – فولهام (beIN Sports HD 3)
16:00 بيرنلي – إيفرتون (beIN Sports HD 5)
18:30 تشيلسي – أستون فيلا (beIN Sports HD 1)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)
12:30 بارما – فيورنتينا (STARZPLAY، DAZN Italia)
15:00 ليتشي – كومو (STARZPLAY، Shasha)
15:00 تورينو – كالياري (STARZPLAY، Shasha)
18:00 أودينيزي – لاتسيو (STARZPLAY، Shasha)
20:45 بيزا – يوفنتوس (STARZPLAY، Shasha)

السعودية – دوري روشن السعودي (Saudi Pro League)
14:00 القادسية – ضمك (Thmanyah)
15:50 النصر – الأخدود (Thmanyah)
18:30 الاتحاد – الشباب (Thmanyah)

مصر – كأس مصر
13:30 فيوتشر – القناة (Kora Plus)
16:00 طلائع الجيش – الكهرباء (ON Time Sports، Kora Plus)
16:00 الأهلي – وي (Kora Plus)

