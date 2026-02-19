Français
رياضة

كرة القدم العالمية: على أيّ القنوات يمكن مشاهدة مباريات الجمعة ؟

كرة القدم العالمية: على أيّ القنوات يمكن مشاهدة مباريات الجمعة ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية المقرّر إجراؤها على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الجمعة 20 فيفري (بتوقيت تونس):

إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga)
21:00 أتلتيك بيلباو – إلتشي (beIN Sports HD 3)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)
20:45 ساسولو – هيلاس فيرونا (STARZPLAY، Shasha)

ألمانيا – الدوري الألماني (Bundesliga)
20:30 ماينز 05 – هامبورغ (MBC Shahid)

فرنسا – الدوري الفرنسي (Ligue 1)
20:45 بريست – أولمبيك مرسيليا (beIN Sports HD 2)

قطر – دوري نجوم قطر (Qatar Stars League)
19:30 الشحانية – قطر الرياضي (beIN Sports HD، Shoof)
19:30 السيلية – أم صلال (beIN Sports HD)

السعودية – دوري روشن السعودي للمحترفين (Saudi Pro League)
20:00 الأخدود – القادسية (Thmanyah)
20:00 التعاون – الفيحاء (Thmanyah)
20:00 ضمك – الشباب (Thmanyah)

بلجيكا – الدوري البلجيكي للمحترفين (Pro League)
20:45 جينت – سيركل بروج (DAZN Pro League 1)

تركيا – الدوري التركي الممتاز (Süper Lig)
18:00 ريزه سبور – قوجه إيلي سبور (Digiturk Play، beIN Sports 1 Turkey)

