كرة القدم العالمية: على أيّ قنوات يمكن مشاهدة مباريات الأحد ؟

في ما يلي البرنامج التلفزيوني المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية هذا الأحد 15 فيفري (بتوقيت تونس):

تونس – الرابطة المحترفة الأولى
14:00 النادي الإفريقي – مستقبل سليمان (الوطنية 1)
14:00 الاتحاد المنستيري – الترجي الجرجيسي (الوطنية 2)
14:00 اتحاد بن قردان – النادي الصفاقسي (الوطنية 2 – إعادة)

إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga)
14:00 ريال أوفييدو – أتلتيك بيلباو (beIN Sports HD)
16:15 رايو فاييكانو – أتلتيكو مدريد (beIN Sports HD)
18:30 ليفانتي – فالنسيا (beIN SPORTS CONNECT)
21:00 مايوركا – ريال بيتيس (beIN Sports English)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)
12:30 أودينيزي – ساسولو (STARZPLAY، Shasha)
15:00 بارما – فيرونا (STARZPLAY، Shasha)
15:00 كريمونيزي – جنوى (STARZPLAY، Shasha)
18:00 تورينو – بولونيا (STARZPLAY، Shasha)
20:45 نابولي – روما (STARZPLAY، DAZN Italia)

ألمانيا – الدوري الألماني (Bundesliga)
15:30 أوغسبورغ – هايدنهايم (MBC Shahid)
17:30 لايبزيغ – فولفسبورغ (MBC Shahid)

فرنسا – الدوري الفرنسي (Ligue 1)
15:00 لوهافر – تولوز (beIN Sports HD 4)
17:15 ميتز – أوكسير (beIN Sports Arabia 8)
17:15 لوريان – أنجيه (beIN Sports HD 4)
20:45 أولمبيك ليون – نيس (beIN Sports HD 4)

إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا
17:00 يانغ أفريكانز – شبيبة القبائل (beIN Sports HD 7)
17:00 الأهلي – الجيش الملكي المغربي (beIN Sports HD 2)

إفريقيا – كأس الكونفدرالية الإفريقية
14:00 مانييما يونيون – نيروبي يونايتد (Canal+ Sport 1 Afrique)
15:00 الوداد الرياضي – عزام (beIN Sports Arabia 8)
17:00 ستيلينبوش – سينغيدا بلاك ستارز (beIN Sports Xtra)
17:00 جوليبا – سان بيدرو (beIN Sports Xtra 3)
17:00 شباب بلوزداد – أوتوهو دويو (beIN Sports HD 5)

