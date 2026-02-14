كرة القدم العالمية: على أيّ قنوات يمكن مشاهدة مباريات الأحد ؟

في ما يلي البرنامج التلفزيوني المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية هذا الأحد 15 فيفري (بتوقيت تونس):

تونس – الرابطة المحترفة الأولى

14:00 النادي الإفريقي – مستقبل سليمان (الوطنية 1)

14:00 الاتحاد المنستيري – الترجي الجرجيسي (الوطنية 2)

14:00 اتحاد بن قردان – النادي الصفاقسي (الوطنية 2 – إعادة)

إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga)

14:00 ريال أوفييدو – أتلتيك بيلباو (beIN Sports HD)

16:15 رايو فاييكانو – أتلتيكو مدريد (beIN Sports HD)

18:30 ليفانتي – فالنسيا (beIN SPORTS CONNECT)

21:00 مايوركا – ريال بيتيس (beIN Sports English)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)

12:30 أودينيزي – ساسولو (STARZPLAY، Shasha)

15:00 بارما – فيرونا (STARZPLAY، Shasha)

15:00 كريمونيزي – جنوى (STARZPLAY، Shasha)

18:00 تورينو – بولونيا (STARZPLAY، Shasha)

20:45 نابولي – روما (STARZPLAY، DAZN Italia)

ألمانيا – الدوري الألماني (Bundesliga)

15:30 أوغسبورغ – هايدنهايم (MBC Shahid)

17:30 لايبزيغ – فولفسبورغ (MBC Shahid)

فرنسا – الدوري الفرنسي (Ligue 1)

15:00 لوهافر – تولوز (beIN Sports HD 4)

17:15 ميتز – أوكسير (beIN Sports Arabia 8)

17:15 لوريان – أنجيه (beIN Sports HD 4)

20:45 أولمبيك ليون – نيس (beIN Sports HD 4)

إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا

17:00 يانغ أفريكانز – شبيبة القبائل (beIN Sports HD 7)

17:00 الأهلي – الجيش الملكي المغربي (beIN Sports HD 2)

إفريقيا – كأس الكونفدرالية الإفريقية

14:00 مانييما يونيون – نيروبي يونايتد (Canal+ Sport 1 Afrique)

15:00 الوداد الرياضي – عزام (beIN Sports Arabia 8)

17:00 ستيلينبوش – سينغيدا بلاك ستارز (beIN Sports Xtra)

17:00 جوليبا – سان بيدرو (beIN Sports Xtra 3)

17:00 شباب بلوزداد – أوتوهو دويو (beIN Sports HD 5)