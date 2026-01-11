كرة القدم العالمية: على أي القنوات متابعة مباريات يوم الاثنين 12 جانفي ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فيما يلي البرنامج التفصيلي للبث التلفزيوني لأهم المباريات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية، الأفريقية، الأوروبية والدولية، يوم الاثنين 12 يناير (بتوقيت تونس):

إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga)

21:00 إشبيلية – سيلتا فيغو (beIN Sports HD 3)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)

18:30 جنوى – كالياري (STARZPLAY، شاشا)

20:45 يوفنتوس – كريمونيسي (STARZPLAY، شاشا)

إنجلترا – كأس إنجلترا

20:45 ليفربول – بارنسلي (beIN Sports HD 2)

فرنسا – كأس فرنسا

21:10 باريس سان جيرمان – باريس (beIN Sports HD 1)

السعودية – الدوري السعودي للمحترفين

16:10 الحزم – النجمة (ثمانية)

18:30 الاتفاق – الخليج (ثمانية)

18:30 الهلال – النصر (ثمانية)

الجزائر – كأس الجزائر

17:00 وفاق سطيف – اتحاد الجزائر (TV 6)

إسبانيا – دوري الدرجة الثانية (Segunda División)

20:30 هويسكا – قرطبة (DAZN Spain، Movistar+)

