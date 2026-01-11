Français
رياضة

كرة القدم العالمية: على أي القنوات متابعة مباريات يوم الاثنين 12 جانفي ؟

فيما يلي البرنامج التفصيلي للبث التلفزيوني لأهم المباريات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية، الأفريقية، الأوروبية والدولية، يوم الاثنين 12 يناير (بتوقيت تونس):

إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga)
21:00 إشبيلية – سيلتا فيغو (beIN Sports HD 3)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)
18:30 جنوى – كالياري (STARZPLAY، شاشا)
20:45 يوفنتوس – كريمونيسي (STARZPLAY، شاشا)

إنجلترا – كأس إنجلترا
20:45 ليفربول – بارنسلي (beIN Sports HD 2)

فرنسا – كأس فرنسا
21:10 باريس سان جيرمان – باريس (beIN Sports HD 1)

السعودية – الدوري السعودي للمحترفين
16:10 الحزم – النجمة (ثمانية)
18:30 الاتفاق – الخليج (ثمانية)
18:30 الهلال – النصر (ثمانية)

الجزائر – كأس الجزائر
17:00 وفاق سطيف – اتحاد الجزائر (TV 6)

إسبانيا – دوري الدرجة الثانية (Segunda División)
20:30 هويسكا – قرطبة (DAZN Spain، Movistar+)

