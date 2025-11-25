Français
كرة القدم العالمية: على أي القنوات يمكن مشاهدة المباريات يوم الأربعاء 26 نوفمبر؟

فيما يلي البرنامج التلفزيوني المفصل لأهم المباريات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم الأربعاء 26 نوفمبر (بتوقيت تونس):

أوروبا – دوري أبطال الاتحاد الأوروبي
18:45 بافوس – موناكو (beIN Sports HD 2)
18:45 كوبنهاغن – قيراط (beIN Sports HD 3)
21:00 ليفربول – بي إس في (beIN Sports HD 4)
21:00 آينتراخت فرانكفورت – أتالانتا (beIN Sports HD 6)
21:00 أرسنال – بايرن ميونيخ (beIN Sports HD 2)
21:00 سبورتينغ لشبونة – كلوب بروج (beIN Sports HD 7)
21:00 باريس سان جيرمان – توتنهام هوتسبير (beIN Sports HD 1)
21:00 أتلتيكو مدريد – إنتر ميلان (beIN Sports HD 5)
21:00 أولمبياكوس بيريوس – ريال مدريد (beIN Sports HD 3)

آسيا – دوري أبطال AFC (المرحلة الثانية)
14:45 الاستقلال – النصر (beIN Sports HD 2)
17:00 استقلال طهران – الوصل (beIN Sports HD 4)
17:00 الزوراء – غوا (beIN Sports HD 5)

