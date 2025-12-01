كرة القدم العالمية: على أي القنوات يمكن متابعة مباريات الثلاثاء؟

في ما يلي البرنامج التفصيلي لأبرز المواجهات الرسمية المبرمجة على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر (بتوقيت تونس):
كأس العرب للأمم
13:00 المغرب – جزر القمر (Dubai Sports 1، Shasha، Abu Dhabi Sports 1، beIN Sports MAX 4، Oman TV Sport)
15:30 مصر – الكويت (Shasha، Abu Dhabi Sports 1، beIN Sports MAX 4، Oman TV Sport، KTV Sport)
18:00 السعودية – عمان (Dubai Sports 1، Shasha، Abu Dhabi Sports 1، Oman TV Sport)
إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
20:30 فولهام – مانشستر سيتي (beIN Sports HD 2)
20:30 بورنموث – إيفرتون (beIN SPORTS CONNECT)
21:15 نيوكاسل يونايتد – توتنهام هوتسبر (beIN Sports HD 4)
إسبانيا – الدوري الإسباني
21:00 برشلونة – أتلتيكو مدريد (beIN Sports HD 1)
ألمانيا – كأس ألمانيا
18:00 بوروسيا مونشنغلادباخ – سانت باولي (ESPN Africa)
18:00 هيرتا برلين – كايزرسلاوترن (ESPN Africa)
21:00 بوروسيا دورتموند – باير ليفركوزن (Abu Dhabi Sports 1)
21:00 لايبزيغ – ماجدبورغ (Abu Dhabi Sports 2)
إيطاليا – كأس إيطاليا
21:00 يوفنتوس – أودينيزي (Shahid، MBC Action)
هولندا – الدوري الهولندي
14:30 أياكس – غرونينغن (Dubai Sports 2)
