Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة القدم العالمية: على أي القنوات يمكن متابعة مباريات الثلاثاء؟

كرة القدم العالمية: على أي القنوات يمكن متابعة مباريات الثلاثاء؟

في ما يلي البرنامج التفصيلي لأبرز المواجهات الرسمية المبرمجة على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر (بتوقيت تونس):

كأس العرب للأمم
13:00 المغرب – جزر القمر (Dubai Sports 1، Shasha، Abu Dhabi Sports 1، beIN Sports MAX 4، Oman TV Sport)
15:30 مصر – الكويت (Shasha، Abu Dhabi Sports 1، beIN Sports MAX 4، Oman TV Sport، KTV Sport)
18:00 السعودية – عمان (Dubai Sports 1، Shasha، Abu Dhabi Sports 1، Oman TV Sport)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
20:30 فولهام – مانشستر سيتي (beIN Sports HD 2)
20:30 بورنموث – إيفرتون (beIN SPORTS CONNECT)
21:15 نيوكاسل يونايتد – توتنهام هوتسبر (beIN Sports HD 4)

إسبانيا – الدوري الإسباني
21:00 برشلونة – أتلتيكو مدريد (beIN Sports HD 1)

ألمانيا – كأس ألمانيا
18:00 بوروسيا مونشنغلادباخ – سانت باولي (ESPN Africa)
18:00 هيرتا برلين – كايزرسلاوترن (ESPN Africa)
21:00 بوروسيا دورتموند – باير ليفركوزن (Abu Dhabi Sports 1)
21:00 لايبزيغ – ماجدبورغ (Abu Dhabi Sports 2)

إيطاليا – كأس إيطاليا
21:00 يوفنتوس – أودينيزي (Shahid، MBC Action)

هولندا – الدوري الهولندي
14:30 أياكس – غرونينغن (Dubai Sports 2)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

477
مجتمع

باجة: قريباً.. تخصيص فضاء جديد للقضاء على الانتصاب الفوضوي بالمدينة

317
الأخبار

باجة : حملة نظافة و جهود متواصلة لتحسين المشهد الحضري و القضاء على النقاط السوداء
316
الأخبار

فرجاني ساسي : تعافيت من الإصابة و نقطة قوتنا الجمهور التونسي [فيديو]
292
الأخبار

وزير الشؤون الخارجية يلتقي نظيره الجزائري
286
الأخبار

تونس – سوريا : سامي الطرابلسي يتحدث عن دعوة الجزيري (فيديو)
275
الأخبار

باجة : إصابة عائلتين في حادث اختناق بالغاز
261
الأخبار

رئاسة الحكومة : “يجري العمل حاليا على إعادة هيكلة عدد من المصالح العمومية”
251
الأخبار

سامي الطرابلسي : الجمهور التونسي يعطي طعما خاصّا لبطولة كأس العرب [فيديو]
244
الأخبار

كوبا تدين إغلاق واشنطن المجال الجوي فوق فنزويلا
244
الأخبار

الجماهير التونسية تشعل الأجواء في قطر قبل ساعات من افتتاح كأس العرب 2025 [فيديو]

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى