كرة القدم العالمية: على أي القنوات يمكن متابعة مباريات الثلاثاء؟

في ما يلي البرنامج التفصيلي لأبرز المواجهات الرسمية المبرمجة على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر (بتوقيت تونس):

كأس العرب للأمم

13:00 المغرب – جزر القمر (Dubai Sports 1، Shasha، Abu Dhabi Sports 1، beIN Sports MAX 4، Oman TV Sport)

15:30 مصر – الكويت (Shasha، Abu Dhabi Sports 1، beIN Sports MAX 4، Oman TV Sport، KTV Sport)

18:00 السعودية – عمان (Dubai Sports 1، Shasha، Abu Dhabi Sports 1، Oman TV Sport)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز

20:30 فولهام – مانشستر سيتي (beIN Sports HD 2)

20:30 بورنموث – إيفرتون (beIN SPORTS CONNECT)

21:15 نيوكاسل يونايتد – توتنهام هوتسبر (beIN Sports HD 4)

إسبانيا – الدوري الإسباني

21:00 برشلونة – أتلتيكو مدريد (beIN Sports HD 1)

ألمانيا – كأس ألمانيا

18:00 بوروسيا مونشنغلادباخ – سانت باولي (ESPN Africa)

18:00 هيرتا برلين – كايزرسلاوترن (ESPN Africa)

21:00 بوروسيا دورتموند – باير ليفركوزن (Abu Dhabi Sports 1)

21:00 لايبزيغ – ماجدبورغ (Abu Dhabi Sports 2)

إيطاليا – كأس إيطاليا

21:00 يوفنتوس – أودينيزي (Shahid، MBC Action)

هولندا – الدوري الهولندي

14:30 أياكس – غرونينغن (Dubai Sports 2)

