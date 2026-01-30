كرة القدم العالمية: على أي القنوات يمكن متابعة مباريات السبت ؟

فيما يلي البرنامج التلفزيوني التفصيلي لأبرز المباريات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والأفريقية والأوروبية والدولية يوم السبت 31 يناير (حسب التوقيت التونسي):
تونس – الرابطة المحترفة الأولى
14:00 النادي الإفريقي – الاتحاد الرياضي ببنزرت (الوطنية 1)
14:00 اتحاد بنقردان – النجم الرياضي بالجزّية (الوطنية 2)
14:00 جمعية القيروان – الأولمبيك بالبا (الوطنية 2)
إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
16:00 ليدز يونايتد – أرسنال (beIN Sports HD 1)
16:00 برايتون أند هوف ألبيون – إيفرتون (beIN Sports HD 4)
16:00 وولفرهامبتون – بورنموث (beIN Sports Arabia 8)
18:30 تشيلسي – وست هام يونايتد (beIN Sports HD 1)
21:00 ليفربول – نيوكاسل يونايتد (beIN Sports HD 1)
إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)
14:00 ريال أوفييدو – جيرونا (beIN Sports HD)
16:15 أوساسونا – فياريال (beIN Sports HD)
18:30 ليفانتي – أتلتيكو مدريد (beIN SPORTS CONNECT)
21:00 إلشي – برشلونة (beIN Sports HD)
إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري أ)
15:00 بيزا – ساسوولو (STARZPLAY، Shasha)
18:00 نابولي – فيورنتينا (STARZPLAY، DAZN Italia)
20:45 كالياري – فيرونا (STARZPLAY، Shasha)
ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)
15:30 هوفنهايم – يونيون برلين (MBC شاهِد)
15:30 أينتراخت فرانكفورت – باير ليفركوزن (MBC شاهِد)
15:30 آر بي لايبزيغ – ماينز 05 (MBC شاهِد)
15:30 أوغسبورغ – سانت باولي (MBC شاهِد)
15:30 فيردر بريمن – بوروسيا مونشنغلادباخ (MBC شاهِد)
18:30 هامبورغ – بايرن ميونيخ (MBC شاهِد)
فرنسا – الدوري الفرنسي (ليغ 1)
17:00 باريس – أولمبيك مارسيليا (beIN Sports HD 6)
19:00 لوريان – نانت (beIN Sports HD 5)
21:05 موناكو – رين (TV5Monde Maghreb، beIN Sports HD 4)
أفريقيا – دوري أبطال إفريقيا
14:00 يونغ أفريكانز – الأهلي (beIN Sports HD 2)
17:00 بترو دي لواندا – نادي مالين باماكو (SABC Sport، SABC Plus)
20:00 الجيش الملكي – شبيبة القبائل (beIN Sports HD 2)
