كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبثّ مباريات الأحد 30 نوفمبر ؟

في ما يلي البرنامج التفصيلي لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية يوم الأحد 30 نوفمبر (بتوقيت تونس):

إنجلترا – الدوري الممتاز
13:00 كريستال بالاس – مانشستر يونايتد (beIN Sports HD 1)
15:05 نوتنغهام فورست – برايتون وهوف ألبيون (beIN Sports HD 2)
15:05 أستون فيلا – وولفرهامبتون واندررز (beIN Sports HD 3)
15:05 وست هام يونايتد – ليفربول (beIN Sports HD 1)
17:30 تشيلسي – أرسنال (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الليغا
14:00 ريال سوسييداد – فياريال (beIN Sports HD 5)
16:15 إشبيلية – ريال بيتيس (beIN Sports HD 5)
18:30 سلتا فيغو – إسبانيول (beIN Sports HD 5)
21:00 جيرونا – ريال مدريد (beIN Sports HD 1)

إيطاليا – السيري أ
12:30 ليتشي – تورينو (STARZPLAY، Shasha)
15:00 بيزا – إنتر ميلان (STARZPLAY، Shasha)
18:00 أتلانتا – فيورنتينا (STARZPLAY، Shasha)
20:45 روما – نابولي (STARZPLAY، DAZN Italia)

ألمانيا – البوندسليغا
15:30 هامبورغ – شتوتغارت (Shahid، DAZN Deutschland)
17:30 آينتراخت فرانكفورت – فولفسبورغ (Shahid، DAZN Deutschland)
19:30 فرايبورغ – ماينتس 05 (Shahid، MBC Action)

فرنسا – الليغ 1
15:00 ستراسبورغ – بريست (beIN Sports HD 4)
17:15 أنجيه SCO – لانس (beIN Sports HD 2)
17:15 لوريان – نيس (beIN Sports HD 3)
17:15 لوهافر – ليل (beIN Sports HD 4)
20:45 أولمبيك ليون – نانت (beIN Sports HD 2)

إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا
14:00 سانت إيلوي لوبوبو – الهلال السوداني (SABC 1، beIN SPORTS CONNECT)
17:00 الملعب المالي باماكو – سيمبا (beIN Sports HD 7)

إفريقيا – كأس الكونفدرالية الإفريقية
14:00 نيروبي يونايتد – مانييما يونيون (beIN SPORTS CONNECT)
17:00 سينغيدا بلاك ستارز – ستيلينبوش (beIN Sports HD 6)
17:00 سان بيدرو – دجوليبا (Fanatiz USA، fuboTV، beIN SPORTS CONNECT)

