كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبثّ مباريات الأحد 30 نوفمبر ؟

في ما يلي البرنامج التفصيلي لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية يوم الأحد 30 نوفمبر (بتوقيت تونس):

إنجلترا – الدوري الممتاز

13:00 كريستال بالاس – مانشستر يونايتد (beIN Sports HD 1)

15:05 نوتنغهام فورست – برايتون وهوف ألبيون (beIN Sports HD 2)

15:05 أستون فيلا – وولفرهامبتون واندررز (beIN Sports HD 3)

15:05 وست هام يونايتد – ليفربول (beIN Sports HD 1)

17:30 تشيلسي – أرسنال (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الليغا

14:00 ريال سوسييداد – فياريال (beIN Sports HD 5)

16:15 إشبيلية – ريال بيتيس (beIN Sports HD 5)

18:30 سلتا فيغو – إسبانيول (beIN Sports HD 5)

21:00 جيرونا – ريال مدريد (beIN Sports HD 1)

إيطاليا – السيري أ

12:30 ليتشي – تورينو (STARZPLAY، Shasha)

15:00 بيزا – إنتر ميلان (STARZPLAY، Shasha)

18:00 أتلانتا – فيورنتينا (STARZPLAY، Shasha)

20:45 روما – نابولي (STARZPLAY، DAZN Italia)

ألمانيا – البوندسليغا

15:30 هامبورغ – شتوتغارت (Shahid، DAZN Deutschland)

17:30 آينتراخت فرانكفورت – فولفسبورغ (Shahid، DAZN Deutschland)

19:30 فرايبورغ – ماينتس 05 (Shahid، MBC Action)

فرنسا – الليغ 1

15:00 ستراسبورغ – بريست (beIN Sports HD 4)

17:15 أنجيه SCO – لانس (beIN Sports HD 2)

17:15 لوريان – نيس (beIN Sports HD 3)

17:15 لوهافر – ليل (beIN Sports HD 4)

20:45 أولمبيك ليون – نانت (beIN Sports HD 2)

إفريقيا – دوري أبطال إفريقيا

14:00 سانت إيلوي لوبوبو – الهلال السوداني (SABC 1، beIN SPORTS CONNECT)

17:00 الملعب المالي باماكو – سيمبا (beIN Sports HD 7)

إفريقيا – كأس الكونفدرالية الإفريقية

14:00 نيروبي يونايتد – مانييما يونيون (beIN SPORTS CONNECT)

17:00 سينغيدا بلاك ستارز – ستيلينبوش (beIN Sports HD 6)

17:00 سان بيدرو – دجوليبا (Fanatiz USA، fuboTV، beIN SPORTS CONNECT)

