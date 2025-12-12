كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبثّ مباريات السبت 13 ديسمبر ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ما يلي البرنامج التفصيلي لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية يوم السبت 13 ديسمبر (بتوقيت تونس):

كأس القارات للأندية لكرة القدم

18:00 فلامنغو – بيراميدز (beIN Sports HD 2)

إنقلترا – الدوري الإنقليزي الممتاز

16:00 تشيلسي – إيفرتون (beIN Sports HD 4)

16:00 ليفربول – برايتون وهوف ألبيون (beIN Sports HD 1)

18:30 بيرنلي – فولهام (beIN Sports HD 4)

21:00 أرسنال – وولفرهامبتون واندررز (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الدوري الإسباني

2:00 مساءً أتلتيكو مدريد – فالنسيا (beIN Sports HD 3)

16:15 مايوركا – إلتشي (beIN Sports HD 5)

18:30 برشلونة – أوساسونا (beIN Sports HD 1)

21:00 خيتافي – اسبانيول (beIN Sports HD 5)

إيطاليا – الدوري الإيطالي

15:00 تورينو – كريمونيزي (STARZPLAY، شاشا)

18:00 بارما – لاتسيو (STARZPLAY، شاشا)

20:45 أتالانتا – كالياري (STARZPLAY، شاشا)

ألمانيا – الدوري الألماني

15:30 هوفنهايم – هامبرغر إس في (شاهد، دازن الألمانية)

15:30 سانت باولي – هايدنهايم (شاهد، DAZN Deutschland)

15:30 بوروسيا مونشنجلادباخ – فولفسبورج (شاهد، دازن ألمانيا)

3:30 مساءً آينتراخت فرانكفورت – أوجسبورج (شاهد، قناة + سبورت 1 أفريقيا)

18:30 باير ليفركوزن – كولن (شاهد، سي آر تي في سبورتس)

فرنسا – الدوري الفرنسي 1

17:00 رين – بريست (beIN Sports Arabia 8)

19:00 ميتز – باريس سان جيرمان (beIN Sports HD 3)

9:05 مساءً باريس – تولوز (beIN Sports HD 2)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



