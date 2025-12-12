كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبثّ مباريات السبت 13 ديسمبر ؟

في ما يلي البرنامج التفصيلي لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية يوم السبت 13 ديسمبر (بتوقيت تونس):
كأس القارات للأندية لكرة القدم
18:00 فلامنغو – بيراميدز (beIN Sports HD 2)
إنقلترا – الدوري الإنقليزي الممتاز
16:00 تشيلسي – إيفرتون (beIN Sports HD 4)
16:00 ليفربول – برايتون وهوف ألبيون (beIN Sports HD 1)
18:30 بيرنلي – فولهام (beIN Sports HD 4)
21:00 أرسنال – وولفرهامبتون واندررز (beIN Sports HD 1)
إسبانيا – الدوري الإسباني
2:00 مساءً أتلتيكو مدريد – فالنسيا (beIN Sports HD 3)
16:15 مايوركا – إلتشي (beIN Sports HD 5)
18:30 برشلونة – أوساسونا (beIN Sports HD 1)
21:00 خيتافي – اسبانيول (beIN Sports HD 5)
إيطاليا – الدوري الإيطالي
15:00 تورينو – كريمونيزي (STARZPLAY، شاشا)
18:00 بارما – لاتسيو (STARZPLAY، شاشا)
20:45 أتالانتا – كالياري (STARZPLAY، شاشا)
ألمانيا – الدوري الألماني
15:30 هوفنهايم – هامبرغر إس في (شاهد، دازن الألمانية)
15:30 سانت باولي – هايدنهايم (شاهد، DAZN Deutschland)
15:30 بوروسيا مونشنجلادباخ – فولفسبورج (شاهد، دازن ألمانيا)
3:30 مساءً آينتراخت فرانكفورت – أوجسبورج (شاهد، قناة + سبورت 1 أفريقيا)
18:30 باير ليفركوزن – كولن (شاهد، سي آر تي في سبورتس)
فرنسا – الدوري الفرنسي 1
17:00 رين – بريست (beIN Sports Arabia 8)
19:00 ميتز – باريس سان جيرمان (beIN Sports HD 3)
9:05 مساءً باريس – تولوز (beIN Sports HD 2)
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب