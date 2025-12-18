كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبثّ مباريات الجمعة 19 ديسمبر ؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ما يلي البرنامج التلفزيوني المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الجمعة 19 ديسمبر، وذلك بتوقيت تونس:

إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)

21:00 فالنسيا – مايوركا (beIN Sports HD 1)

ألمانيا – الدوري الألماني (البوندسليغا)

20:30 بوروسيا دورتموند – بوروسيا مونشنغلادباخ (Shahid، Canal+ Sport 1 Afrique)

إيطاليا – كأس السوبر الإيطالي

20:00 بولونيا – إنترناسيونالي (STARZPLAY، tabii، Thmanyah)

فرنسا – كأس فرنسا

20:45 لي هيربييه – أنجيه (beIN Sports MAX 8)

20:45 أفرانش – بريست (beIN Sports HD 2)

20:45 كانيه روسيون – مونبلييه (beIN Sports MAX 6)

20:45 غانغان – لافال (beIN Sports MAX 5)

20:45 كروى فوتبول IC – ريمس (beIN Sports MAX 7)

20:45 بيرينيي – لو مان (beIN Sports MAX 9)

21:00 لنس – فينيي (beIN Sports HD 3)

تركيا – الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ)

18:00 كوجالي سبور – أنطاليا سبور (Digiturk Play، beIN Sports 1 Turkey)

السعودية – دوري روشن السعودي

14:45 ضمك – الأهلي (Thmanyah)

15:30 القادسية – الاتفاق (Thmanyah)

18:30 التعاون – الهلال (Thmanyah)

بلجيكا – الدوري البلجيكي (برو ليغ)

20:45 سبورتينغ شارلروا – غينك (DAZN International)

