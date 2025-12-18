كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبثّ مباريات الجمعة 19 ديسمبر ؟

في ما يلي البرنامج التلفزيوني المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الجمعة 19 ديسمبر، وذلك بتوقيت تونس:
إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)
21:00 فالنسيا – مايوركا (beIN Sports HD 1)
ألمانيا – الدوري الألماني (البوندسليغا)
20:30 بوروسيا دورتموند – بوروسيا مونشنغلادباخ (Shahid، Canal+ Sport 1 Afrique)
إيطاليا – كأس السوبر الإيطالي
20:00 بولونيا – إنترناسيونالي (STARZPLAY، tabii، Thmanyah)
فرنسا – كأس فرنسا
20:45 لي هيربييه – أنجيه (beIN Sports MAX 8)
20:45 أفرانش – بريست (beIN Sports HD 2)
20:45 كانيه روسيون – مونبلييه (beIN Sports MAX 6)
20:45 غانغان – لافال (beIN Sports MAX 5)
20:45 كروى فوتبول IC – ريمس (beIN Sports MAX 7)
20:45 بيرينيي – لو مان (beIN Sports MAX 9)
21:00 لنس – فينيي (beIN Sports HD 3)
تركيا – الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ)
18:00 كوجالي سبور – أنطاليا سبور (Digiturk Play، beIN Sports 1 Turkey)
السعودية – دوري روشن السعودي
14:45 ضمك – الأهلي (Thmanyah)
15:30 القادسية – الاتفاق (Thmanyah)
18:30 التعاون – الهلال (Thmanyah)
بلجيكا – الدوري البلجيكي (برو ليغ)
20:45 سبورتينغ شارلروا – غينك (DAZN International)
