Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبثّ مباريات الجمعة 19 ديسمبر ؟

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبثّ مباريات الجمعة 19 ديسمبر ؟

في ما يلي البرنامج التلفزيوني المفصّل لأبرز المواجهات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الجمعة 19 ديسمبر، وذلك بتوقيت تونس:

إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)
21:00 فالنسيا – مايوركا (beIN Sports HD 1)

ألمانيا – الدوري الألماني (البوندسليغا)
20:30 بوروسيا دورتموند – بوروسيا مونشنغلادباخ (Shahid، Canal+ Sport 1 Afrique)

إيطاليا – كأس السوبر الإيطالي
20:00 بولونيا – إنترناسيونالي (STARZPLAY، tabii، Thmanyah)

فرنسا – كأس فرنسا
20:45 لي هيربييه – أنجيه (beIN Sports MAX 8)
20:45 أفرانش – بريست (beIN Sports HD 2)
20:45 كانيه روسيون – مونبلييه (beIN Sports MAX 6)
20:45 غانغان – لافال (beIN Sports MAX 5)
20:45 كروى فوتبول IC – ريمس (beIN Sports MAX 7)
20:45 بيرينيي – لو مان (beIN Sports MAX 9)
21:00 لنس – فينيي (beIN Sports HD 3)

تركيا – الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ)
18:00 كوجالي سبور – أنطاليا سبور (Digiturk Play، beIN Sports 1 Turkey)

السعودية – دوري روشن السعودي
14:45 ضمك – الأهلي (Thmanyah)
15:30 القادسية – الاتفاق (Thmanyah)
18:30 التعاون – الهلال (Thmanyah)

بلجيكا – الدوري البلجيكي (برو ليغ)
20:45 سبورتينغ شارلروا – غينك (DAZN International)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

442
الأخبار

الأولمبي الباجي يعلن عن أوّل الإنتدابات

383
أخر الأخبار

ماهي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من وراء مسيرة اليوم حسب وزير التربية السابق
364
الأخبار

فرنسا : بيع 100 ألف كتاب في أقل من أسبوع… و ساركوزي سيحتاج هذه الأموال لمواجهة سيل من المحاكمات
363
الأخبار

الأولمبي الباجي ينطلق في تربص تحضيري ببرج السدرية وانتدابات جديدة في الأفق
341
الأخبار

نهاية مأساوية للفنانة نيفين مندور بعد اندلاع حريق بمنزلها
337
الأخبار

قضية سمير العبدلي: الإفراج عن متهمة وتأجيل جلسة الحسم إلى فيفري
328
أخر الأخبار

فجر يوم الإحتفال بعيد الثورة: الرئيس سعيّد في شارع الحبيب بورقيبة (فيديو)
318
أخر الأخبار

الستاغ تكشف عن تسهيلات غير مسبوقة في الخلاص
304
أخر الأخبار

تونس : إقالة مُمثل وزارة الصناعة صلب مجلس إدارة المجمع الكيميائي
288
الأخبار

صفاقس : تنظيم الدورة الأولى لبطولة الشهيد محمد الزواري للشطرنج

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى