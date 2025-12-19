Français
Anglais
العربية
رياضة

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات نهاية الأسبوع؟

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات نهاية الأسبوع؟

في ما يلي البرنامج التلفزيوني المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي ستُقام على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، وذلك يومي السبت 20 والأحد 21 ديسمبر (بتوقيت تونس):

السبت

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)
13:30 نيوكاسل يونايتد – تشيلسي (beIN Sports HD 1)
16:00 برايتون آند هوف ألبيون – سندرلاند (beIN Sports HD 3)
16:00 وولفرهامبتون واندررز – برينتفورد (beIN Sports HD 5)
16:00 بورنموث – بيرنلي (beIN Sports HD 2)
16:00 مانشستر سيتي – وست هام يونايتد (beIN Sports HD 1)
18:30 توتنهام هوتسبير – ليفربول (beIN Sports HD 1)
21:00 ليدز يونايتد – كريستال بالاس (beIN Sports HD 4)
21:00 إيفرتون – أرسنال (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga)
14:00 ريال أوفييدو – سيلتا فيغو (beIN SPORTS CONNECT)
16:15 ليفانتي – ريال سوسيداد (beIN Sports HD 6)
18:30 أوساسونا – ديبورتيفو ألافيس (beIN Sports HD 4)
21:00 ريال مدريد – إشبيلية (beIN Sports HD 2)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)
18:00 لاتسيو – كريمونيزي (STARZPLAY، Shasha)
20:45 يوفنتوس – روما (STARZPLAY، DAZN Italia)

ألمانيا – الدوري الألماني (Bundesliga)
15:30 هامبورغ – آينتراخت فرانكفورت (Shahid، Sky Sport Bundesliga 1)
15:30 شتوتغارت – هوفنهايم (Shahid، DAZN Deutschland)
15:30 أوغسبورغ – فيردر بريمن (Shahid، DAZN Deutschland)
15:30 فولفسبورغ – فرايبورغ (Shahid، DAZN Deutschland)
15:30 كولن – يونيون برلين (Shahid، DAZN Deutschland)
18:30 لايبزيغ – باير ليفركوزن (Shahid، CRTV Sports)

فرنسا – كأس فرنسا
15:30 سان مور لوزيتانوس – ليل (beIN Sports Arabia 9 HD)
18:00 ليون دوشير – تولوز (beIN Sports HD 5)
21:00 فونتوني فانديه فوت – باريس سان جيرمان (beIN Sports HD 3)

السعودية – الدوري السعودي للمحترفين (Saudi Pro League)
14:15 الشباب – الرياض (Thmanyah)
15:30 الفتح – الأخدود (Thmanyah)
18:30 الحزم – الاتحاد (Thmanyah)

تركيا – الدوري التركي الممتاز (Super Lig)
12:30 قونيا سبور – قيصري سبور (Digiturk Play، beIN Sports 2 Turkey)
15:00 أيوب سبور – فنربخشة (beIN Sports 1 Turkey)
18:00 بشكتاش – ريزه سبور (Sport TV5، Digiturk Play)

الأحد

إفريقيا – كأس أمم إفريقيا
20:00 المغرب – جزر القمر (beIN Sports MAX 1 Arabia)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)
17:30 أستون فيلا – مانشستر يونايتد (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الدوري الإسباني (LaLiga)
14:00 جيرونا – أتلتيكو مدريد (beIN Sports HD 3)
16:15 فياريال – برشلونة (beIN Sports HD 2)
18:30 إلتشي – رايو فاييكانو (beIN Sports HD 3)
21:00 ريال بيتيس – خيتافي (beIN Sports HD 2)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (Serie A)
12:30 كالياري – بيزا (STARZPLAY، Shasha)
15:00 ساسولو – تورينو (STARZPLAY، Shasha)
18:00 فيورنتينا – أودينيزي (STARZPLAY، Shasha)
20:45 جنوى – أتالانتا (STARZPLAY، Shasha)

ألمانيا – الدوري الألماني (Bundesliga)
15:30 ماينز 05 – سانت باولي (Shahid، DAZN Deutschland)
17:30 هايدنهايم – بايرن ميونيخ (Shahid، DAZN Deutschland)

فرنسا – كأس فرنسا
14:45 نيس – سانت إيتيان (beIN Sports HD 5)
14:45 بورغ أون بريس – أولمبيك مرسيليا (beIN Sports HD 4، France 3)
14:45 ستراسبورغ – دونكيرك (beIN Sports HD 6)
14:45 كونكارنو – نانت (beIN Sports HD 7)
14:45 أوكسير – موناكو (beIN Sports HD 1)

تركيا – الدوري التركي الممتاز (Super Lig)
12:30 ألانيا سبور – فاتح كاراغومروك (Digiturk Play، beIN Sports 1 Turkey)
18:00 غلطة سراي – قاسم باشا (Sport TV4، Sport 2 Hungary)
18:00 غوزتيبي – سامسون سبور (Digiturk Play، beIN Sports 3 Turkey)

السعودية – الدوري السعودي للمحترفين (Saudi Pro League)
15:50 الفيحاء – نيوم (Thmanyah)
18:30 الخليج – الخلود (Thmanyah)
18:30 النجمة – النصر (Thmanyah)

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

424
الأخبار

الأولمبي الباجي ينطلق في تربص تحضيري ببرج السدرية وانتدابات جديدة في الأفق

363
الأخبار

قضية سمير العبدلي: الإفراج عن متهمة وتأجيل جلسة الحسم إلى فيفري
339
أخر الأخبار

تونس : إقالة مُمثل وزارة الصناعة صلب مجلس إدارة المجمع الكيميائي
300
الأخبار

نشرة متابعة : أمطار رعدية وغزيرة متوقعة بعدة مناطق
291
الأخبار

واشنطن تعزّز التعاون الأمني مع تونس: تسليم معدات بقيمة 1.4 مليون دولار لمكافحة الإرهاب
288
أخر الأخبار

تقلبات جوية حادة تضرب دولًا خليجية: أمطار غزيرة، ثلوج وبرد قارس
270
الأخبار

كرة اليد : تأجيل الإعلان عن قرار إثارة النادي الافريقي
269
الأخبار

كأس العرب للمنتخبات: رسميًا. إلغاء مباراة السعودية – الإمارات
264
الأخبار

سفير إسبانيا يؤدي زيارة توديع لرئيس الجمهورية
264
الأخبار

مباراة ودية: تونس تهزم بوتسوانا في طبرقة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى