رياضة

كرة القدم العالمية: على أي قنوات تُبث مباريات الأحد 21 ديسمبر ؟

في ما يلي البرنامج التلفزي المفصّل لأبرز المباريات الرسمية التي ستُجرى على الملاعب العربية والإفريقية والأوروبية والدولية، يوم الأحد 21 ديسمبر، وفق التوقيت التونسي:

إفريقيا – كأس أمم إفريقيا
20:00 المغرب – جزر القمر (beIN Sports MAX 1 Arabia)

إنجلترا – الدوري الإنجليزي الممتاز
17:30 أستون فيلا – مانشستر يونايتد (beIN Sports HD 1)

إسبانيا – الدوري الإسباني (لا ليغا)
14:00 جيرونا – أتلتيكو مدريد (beIN Sports HD 3)
16:15 فياريال – برشلونة (beIN Sports HD 2)
18:30 إلتشي – رايو فاييكانو (beIN Sports HD 3)
21:00 ريال بيتيس – خيتافي (beIN Sports HD 2)

إيطاليا – الدوري الإيطالي (سيري آ)
12:30 كالياري – بيزا (STARZPLAY، Shasha)
15:00 ساسولو – تورينو (STARZPLAY، Shasha)
18:00 فيورنتينا – أودينيزي (STARZPLAY، Shasha)
20:45 جنوى – أتالانتا (STARZPLAY، Shasha)

ألمانيا – الدوري الألماني (بوندسليغا)
15:30 ماينز 05 – سانت باولي (Shahid، DAZN Deutschland)
17:30 هايدنهايم – بايرن ميونيخ (Shahid، DAZN Deutschland)

فرنسا – كأس فرنسا
14:45 نيس – سانت إتيان (beIN Sports HD 5)
14:45 بورغ أون بريس – أولمبيك مرسيليا (beIN Sports HD 4، France 3)
14:45 ستراسبورغ – دونكيرك (beIN Sports HD 6)
14:45 كونكارنو – نانت (beIN Sports HD 7)
14:45 أوكسير – موناكو (beIN Sports HD 1)

تركيا – الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ)
12:30 ألانيا سبور – فاتح قرا جمرك (Digiturk Play، beIN Sports 1 Turkey)
18:00 غلطة سراي – قاسم باشا (Sport TV4، Sport 2 Hungary)
18:00 غوزتبه – سامسون سبور (Digiturk Play، beIN Sports 3 Turkey)

السعودية – دوري روشن السعودي
15:50 الفيحاء – نيوم (Thmanyah)
18:30 الخليج – الخلود (Thmanyah)
18:30 النجمة – النصر (Thmanyah)

